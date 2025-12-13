Una pyme de Junín tiene tres empleados y la Justicia le ordenó pagar $190 millones por un juicio laboral

En medio de la controversia en torno al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, un local de ropa infantil en Junín está al borde de cerrar porque la Justicia dictaminó pagarle $190 millones a un exempleado por un juicio laboral. El caso se suma al del restaurante porteño Piegari, que atraviesa una situación similar.

La pequeña empresa textil se llama Naranja Mandarina y está ubicada en pleno centro de la localidad bonaerense de Junín. Tiene tres empleados y atraviesa una situación crítica cuyos gastos no puede afrontar, según informaron los propietarios. Y es que un exdistribuidor del local inició un juicio laboral en 2022 y tuvo un litigio comercial tras su desvinculación de la empresa luego de cinco años de relación.

De acuerdo a lo que publicó el medio local La Verdad de Junín, el hombre se consideró como empleado y no como proveedor, entonces demandó a la pequeña empresa. En junio, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín llegó a un veredicto y dictó la sentencia: resolvió que el hombre era un trabajador en relación de dependencia y fijó una indemnización de aproximadamente $14 millones.

Pero la situación cambió cuando el juez luego aplicó el fallo “Barrios” de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, un polémico antecedente que impacta en la actualización de los créditos laborales. En consecuencia, la cifra a pagar subió a los $190 millones. Además de eso, se ordenó un embargo por más de $330 millones y las cuentas de Naranja Mandarina fueron bloqueadas.

Frente a esto, la pequeña empresa de ropa infantil apeló el fallo ante la Corte Suprema bonaerense y pidió que se analice el caso sin exigir el depósito previo del monto. Ahora, la dueña está al borde del cierre porque el local no puede sostener ese gasto.

Qué dijo el Gobierno sobre los juicios laborales

El impacto mediático de tanto este caso como el de Piegari llegan en un momento de tensión política por la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei en el Congreso. Desde el inicio de la campaña electoral del 2023, el actual oificialismo puso sobre la mesa el daño que generan los juicios laborales en las pequeñas empresas.

En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó cómo sería el cambio en los juicios laborales en caso de que se apruebe el proyecto.

Federico Sturzenegger Rodrigo Néspolo

“El pago de la indemnización [actualmente] es un sueldo por año trabajado, es uno de los regímenes más generosos que hay. Eso no es un problema. El problema es que si hay algún conflicto o litigio, un juez puede decir que son 20 [sueldos]. Se genera una incertidumbre respecto al despido", marcó Sturzenegger en una entrevista radial el viernes. En eso, sostuvo que el monto legal establecido por ley se mantiene, pero que la reforma establece reglas sobre cómo llevar ese monto a dinero de hoy por inflación.

“Hemos introducido cambios que buscan bajar esa incertidumbre. Hemos tratado de tipificar bien el cálculo para evitar esos grises que dan margen para el litigio. Uno de los problemas de los intereses por ejemplo si esto fue hace 15 años, traerlo a plata de hoy. La ley precisa este punto y el empresario que entra a esa relación laboral no enfrenta esa incertidumbre”, agregó, y detalló que el Estado pondrá dinero para que las empresas lo giren a un fondo en caso de tener que enfrentar un litigio y no quiebren. Aclaró además que la nueva ley laboral aplicará para todas las relaciones laborales, no sólo para las futuras.