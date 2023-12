escuchar

Tras tres postergaciones, esta mañana se llevó adelante la declaración indagatoria de Cristian Riquelme, uno de los hermanos del ídolo y candidato a presidente de Boca Junios, Juan Román Riquelme, e imputado por asociación ilícita y defraudación, quien se negó a declarar y aportar la clave de su celular. Así lo informó Celsa Ramírez, funcionaria de la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (Ufeem).

“La audiencia indagatoria que fue tres veces suspendida, se realizó en la sede de la Fiscalía de Eventos Masivos, ubicada en avenida Paseo Colon 1333. Los imputados Cristian Riquelme y Ricardo Rosica se presentaron asistidos por sus respectivos abogados, Sebastián Rodríguez y Marcos Delucchi Levene e hicieron uso a su derecho de negarse a declarar, y se comprometieron a realizar las presentaciones por escrito”, informó la fiscalía en un comunicado.

En el texto también se detalló: “La Fiscalía informa que la investigación seguirá adelante, hasta que culminen las pruebas pendientes, como el análisis del celular de Cristian Riquelme, que hasta hoy el imputado no prestó colaboración para la apertura del mismo ”.

La causa

La causa tiene otros imputados, entre ellos el secretario general del club, Ricardo Rosica, quien acompaña a Román y a Jorge Amor Ameal en la lista del oficialismo para las elecciones suspendidas. Días después de la final de la Copa Libertadores, donde Boca perdió contra Fluminense, Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors, criticó a la fiscal, aunque se refirió a ella como “la jueza”.

“Le pido a la señora jueza que no asuste más a mi familia, que sepa que nosotros no molestamos a nadie, somos una familia muy normal. Como dije otras veces, tenemos solo dos vicios: tomar mate y comer asado. El abogado nuestro le preguntó qué necesitaba, si necesitaba el teléfono, lo que sea, se lo llevábamos. Dijo que no”.

Poco después de las declaraciones de Román, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires envió un comunicado a modo de respuesta en el que se argumentó que la operación estaba reglamentada por no completarse el primer allanamiento en agosto: “Entre los objetivos de tales procedimientos se buscaba hallar y requisar teléfonos celulares de alguno de los imputados, entre ellos Cristian Riquelme, hermano del vicepresidente del Club. En dicha oportunidad, alegó no contar con su teléfono por haber sufrido un robo la noche anterior”.

La investigación comenzó en octubre del año pasado tras una denuncia anónima. La presentación que dio origen a la investigación fue hecha ante Fiscalía de Distrito del barrio de La Boca, que depende de la Procuración General de la Nación. El expediente, por una cuestión de competencia, quedó a cargo de la Ufeem.

“La investigación comenzó por reventa de entradas, pero no se descarta que el objeto de investigación se amplíe. Todo depende de los resultados de los allanamientos”, sostuvo una fuente judicial.

La denuncia que dio origen a la investigación se refería a múltiples delitos, según dijeron fuentes judiciales. Y agregaron: “Entre ellos, se mencionaba la impresión de tickets para la reventa ilegal, así como también conductas delictivas vinculadas con la venta ambulante, manejos de estacionamientos clandestinos, venta de indumentaria del club por fuera del circuito oficial y posibles conexiones de algunas autoridades del club con la barra brava conocida como La 12″.

En agosto pasado, tras un pedido de la fiscal Ramírez, el juez Casas ordenó allanar la casa del hermano de Riquelme, en el barrio privado La Lonja, en Pilar.

LA NACION

