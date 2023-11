escuchar

Una vez más, la declaración indagatoria de Cristian Riquelme, uno de los hermanos del ídolo y candidato a presidente de Boca Junios, Juan Román Riquelme, e imputado por asociación ilícita y defraudación, fue suspendida. Se trata de la tercera vez que se posterga la audiencia ante Celsa Ramírez, funcionaria de la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (Ufeem) que tiene a su cargo una investigación.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Originalmente, Ramírez iba a indagar a Riquelme, conocido como Chanchi, el miércoles de la semana pasada. Pero la defensa, a cargo del abogado Sebastián Rodríguez, pidió la postergación de la audiencia y fundamentó la solicitud en que el imputado estaba de viaje. Ese día, Boca Juniors jugó la semifinal de la Copa Argentina en Córdoba contra Estudiantes de La Plata y perdió 1 a 0.

La situación se da en medio de la incertidumbre por las elecciones para elegir la futura comisión directiva en el club Xeneize. El próximo domingo, los socios debían votar, pero todo quedó en suspenso tras una decisión de la jueza en lo Civil Alejandra Abrevaya que postergó el acto eleccionario tras una presentación hecha por la oposición, encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Se había fijado una nueva audiencia para hoy, pero en las últimas horas, Rodríguez hizo una presentación donde recusó a la fiscal Ramírez.

“En la presentación de la defensa de Riquelme, además de la recusación a la fiscal Ramírez, se planteó la incompetencia y la atipicidad”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

Ahora, el juez en lo penal, contravencional y de faltas porteño Pablo Casas debe citar a las partes a una audiencia para tratar el planteo de la defensa.

“La indagatoria de Riquelme se suspendió momentáneamente hasta que el juez Casas trate con las partes los planteos esgrimidos por la defensa”, agregaron los voceros consultados.

Fuentes judiciales informaron a LA NACION que el juez Casas fijó la audiencia para el lunes próximo a las 10.30.

Material secuestrado en los allanamientos

La causa tiene otros cuatro imputados, entre ellos el secretario general del club, Ricardo Rosica, quien acompaña a Román y a Jorge Amor Ameal en la lista del oficialismo para las elecciones del 2 de diciembre próximo.

Días después de la final de la Copa Libertadores, donde Boca perdió contra Fluminense, Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors, criticó a la fiscal, aunque se refirió a ella como “la jueza”.

“Le pido a la señora jueza que no asuste más a mi familia, que sepa que nosotros no molestamos a nadie, somos una familia muy normal. Como dije otras veces, tenemos sólo dos vicios: tomar mate y comer asado. El abogado nuestro le preguntó qué necesitaba, si necesitaba el teléfono, lo que sea, se lo llevábamos. Dijo que no”.

Poco después de las declaraciones de Román, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires envió un comunicado a modo de respuesta en el que se argumentó que la operación estaba reglamentada por no completarse el primer allanamiento en agosto: “Entre los objetivos de tales procedimientos se buscaba hallar y requisar teléfonos celulares de alguno de los imputados, entre ellos Cristian Riquelme, hermano del vicepresidente del Club. En dicha oportunidad, alegó no contar con su teléfono por haber sufrido un robo la noche anterior”. La investigación comenzó en octubre del año pasado tras una denuncia anónima.

La presentación que dio origen a la investigación fue hecha ante Fiscalía de Distrito del barrio de La Boca, que depende de la Procuración General de la Nación. El expediente, por una cuestión de competencia, quedó a cargo de la Ufeem.

“La investigación comenzó por reventa de entradas, pero no se descarta que el objeto de investigación se amplíe. Todo depende de los resultados de los allanamientos”, sostuvo una fuente judicial.

La denuncia que dio origen a la investigación se refería a múltiples delitos, según dijeron fuentes judiciales. Y agregaron: “Entre ellos, se mencionaba la impresión de tickets para la reventa ilegal, así como también conductas delictivas vinculadas con la venta ambulante, manejos de estacionamientos clandestinos, venta de indumentaria del club por fuera del circuito oficial y posibles conexiones de algunas autoridades del club con la barra brava conocida como La 12″.

En agosto pasado, tras un pedido de la fiscal Ramírez, el juez Casas ordenó allanar la casa del hermano de Riquelme, en el barrio privado La Lonja, en Pilar.