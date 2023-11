escuchar

Juan Román Riquelme denunció que su hermano Cristian fue perseguido en una camioneta blanca para incautar su teléfono celular en el marco de la investigación por la reventa de entradas para los partidos de Boca que encabeza la jueza Celsa Ramírez, con quien protagonizó varios cruces en el pasado. El vicepresidente xeneize dio una entrevista radial en la que dio detalles acerca de lo que pasó, comparando la situación con el secuestro que sufrió “Chanchi” en 2002.

“Mucho no me gusta hablar de mi vida, pero creo que todo tiene que tener un límite o la gente tiene derecho a saber. El miércoles nosotros viajamos a Brasil, con la final que teníamos, mi hermano salió de su casa, una camioneta blanca lo siguió y a mitad de camino esa camioneta blanca se le atravesó y lo hizo parar. Imaginate el susto que tenía cuando se dio cuenta que esta camioneta lo estaba siguiendo. Se asustó mucho porque él fue secuestrado en 2002, dijo ‘me secuestraron de nuevo, cagamos’. Eran policías de civil, sin identificación”, dijo en Radio 10.

Cristian Riquelme junto a su hermano Juan Román, siguiendo un partido de Boca desde el palco jose brusco

En sus declaraciones, Riquelme también envió un mensaje a Ramírez, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos del Ministerio Público Fiscal porteño, que pidió el allanamiento de su hermano: “Le pido a la señora jueza que no asuste más a mi familia, que sepa que nosotros no molestamos a nadie, somos una familia muy normal. Como dije otras veces, tenemos sólo dos vicios: tomar mate y comer asado. El abogado nuestro le preguntó qué necesitaba, si necesitaba el teléfono, lo que sea, se lo llevábamos. Dijo que no”.

Poco después de las declaraciones, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires envió un comunicado a modo de respuesta en el que se argumentó que la operación estaba reglamentada por no completarse el primer allanamiento en agosto: “Entre los objetivos de tales procedimientos se buscaba hallar y requisar teléfonos celulares de alguno de los imputados, entre ellos Cristian Riquelme, hermano del vicepresidente del Club. En dicha oportunidad, alegó no contar con su teléfono por haber sufrido un robo la noche anterior”.

Material secuestrado en los allanamientos

“Por tal motivo, quedó pendiente esta medida y se requirió al juzgado interviniente una nueva requisa a los fines de contar con el dispositivo y continuar con la investigación. Esto fue aceptado por el juzgado, que ordenó la medida que se realizó el pasado 1 de noviembre. Resta aclarar que el abogado defensor ofreció entregar el móvil con posterioridad a la disposición del juzgado”.

Cristian Riquelme había sido secuestrado el 3 de abril de 2002 en la localidad de Don Torcuato, en el partido de Tigre. Un día después, un amigo de Juan Román pagó 160.000 dólares que los secuestradores exigían como rescate. El pago se realizó en el interior de Villa Hidalgo, en José León Suárez, en el partido de San Martín. Horas después de que se entregara el dinero, el hermano de Riquelme fue liberado en una plaza de Ramos Mejía. En total estuvo 29 horas en cautiverio.

Cristian Riquelme fue víctima de un secuestro en 2002

En agosto, la Justicia había detenido al hermano del vicepresidente después de un allanamiento en el marco de la causa de la venta de entradas a la Bombonera: “El hermano de Riquelme sería uno de los principales operadores de la reventa, según información que surgió tras el análisis de las intervenciones telefónicas ordenadas. Se investiga la comercialización de entradas de protocolo, abonos y de ingresos en el estadio sin tickets”, aseguraron voceros consultados por LA NACION.

El operativo, ordenado por el juez en lo penal, contravencional y de faltas porteño Juan Pablo Casas, se realizó por personal de la policía bonaerense en una propiedad del barrio privado La Lonja, en Pilar, informaron fuentes policiales. En el allanamiento, dijeron fuentes del caso a LA NACION, se secuestraron dos notebooks, una tablet, 97 tarjetas para ingresar en la cancha y 36 pulseras para consumo libre en el buffet del club, entre otro material que fue analizado.

Riquelme, en su palco de la Bombonera Fotobaires

La denuncia que dio origen a la investigación se refería a múltiples delitos, según dijeron fuentes judiciales. Y agregaron: “Entre ellos, se mencionaba la impresión de tickets para la reventa ilegal, así como también conductas delictivas vinculadas con la venta ambulante, manejos de estacionamientos clandestinos, venta de indumentaria del club por fuera del circuito oficial y posibles conexiones de algunas autoridades del club con la barra brava conocida como La 12″.

En la misma entrevista, Riquelme también habló en tono electoral de cara a las elecciones en el club, que tendrán lugar el 2 de diciembre, y en las cuales todavía no anunció quién será su candidato: “Nuestro club está de maravilla... A mí no me interesa que me lo reconozcan, me interesa que los hinchas lo sepan. Por eso repito, nadie tiene tanto poder en este país, somos todas personas. Hay que respetar a todo el mundo. Yo estoy en un club, me lo das con deuda y después de cuatro años ponemos el balance para que todos los vean y da a favor... Somos un club de fútbol. Somos los que más ganamos, llegamos a la final de la Copa, ahora tenemos otra semifinal”.

Riquelme aún no definió quién será su candidato en las elecciones de Boca

El ex número 10 continuó con el detalle de sus logros de gestión: “Nos dieron un club con deuda. Tuvimos un año y medio de pandemia y en las cuatro copas Libertadores no cobramos adicionales para cuidar el bolsillo del socio., Trajimos a Sergio Romero, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Miguel Merentiel, Edinson Cavani. Hicimos que debuten 34 juveniles. Y tenemos un superávit de 28 millones de dólares. Algo bien habremos hecho las cosas”, reafirmó.

Aunque sin nombrarlos, Riquelme se refirió también a sus adversarios políticos. La oposición tiene a Mauricio Macri (será candidato a vicepresidente) como máximo referente. Y su candidato será Andrés Ibarra, quien ya trabajó en Boca durante la gestión del ex presidente de la Nación y jefe de gobierno porteño: “Para ensuciar elecciones, ellos lo hacen perfecto. Hace 4 años estoy en el club, casi nunca tuve vacaciones. Mis amigos me dicen que estoy loco, yo les digo que estoy en el mejor lugar del mundo, es mi obligación. Yo no me meto en lo que hagan los demás. Yo hago lo que corresponde.”, agregó JRR.

Riquelme continuó: “Yo no molesto a nadie. Solo lo que hago es cuidar a mi club. Todos sabemos quién quiere al club y quien no. Seguir siendo hinchas de Boca o dejarles el club a esta gente para hacer política”. Y contó por qué decidió regresar a las oficinas de la Bombonera desde otro lugar: ya no como futbolista, sino como responsable de la gestión. “Yo volví porque los hinchas me lo pidieron, y porque River vivió los cinco mejores años de su vida. Todas estas cosas te las ocultan porque son perfeccionistas en ocultar. Cuando dije ‘Es hora de volver’ fue porque River vivió los mejores cinco años de su vida. Y encima, nos entregaron el club con deuda”.

LA NACION