Robaron un valioso instrumento de medición del observatorio astronómico del Colegio Nacional de Buenos Aires

El Observatorio de Astronomía del Colegio Nacional de Buenos Aires denunció este jueves el robo de un instrumento de “gran valor científico e histórico”. Se trata de un teodolito Breithaupt & Sohn Hesse-Cassel, un elemento de medición mecánico-óptico, que se utiliza para medir ángulos verticales y horizontales con alta precisión.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el Observatorio hizo un llamado urgente a la comunidad y anunció que sufrió el hurto durante las últimas horas.

“Si lo ves publicado en algún lado o en posesión de un anticuario, avisá inmediatamente al WhatsApp de la Cooperadora: 11 6976 3858 o al mail: astro@cnba.uba.ar”, pidieron a sus seguidores.

Otro robo que sufrió el Colegio Nacional de Buenos Aires

Años atrás, durante una edición de La Noche de los Museos, el Colegio Nacional de Buenos Aires abrió sus puertas para que los interesados pudieran ingresar a visitar sus históricas aulas. En el emblemático establecimiento de la ciudad de Buenos Aires, durante una exposición de plástica, desapareció una obra realizada por uno de los estudiantes llamada El libro de las sombras.

Al igual que este jueves, en ese entonces, la cooperadora del Nacional de Buenos Aires comenzó una campaña para recuperar el ejemplar perdido, al que calificaron como un objeto “irremplazable”.

Según la información que publicó el colegio en las redes sociales, casi 12.000 personas visitaron el edificio de Bolívar 263 de 19 a 1. “Las colas llegaban hasta el Cabildo”, indicó en una publicación oficial en Facebook.

La cooperativa Amadeo Jacques del Colegio Nacional Buenos Aires quiere viralizar el caso de la desaparición del libro para que pueda ser recuperado Instagram / @cooperadoracnba

Bajo el hashtag #buscamoslibrocnba, la Asociación Cooperadora “Amadeo Jacques” del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) lanzó un operativo para difundir la búsqueda del objeto, a fin de que pudiera ser recuperado.

“Ayudanos a viralizar esta búsqueda. La obra fue realizada por un miembro de nuestra comunidad. Es irremplazable. Desapareció en la exposición de plástica de La Noche de los Museos”, añadió.

En las historias de Instagram, la asociación reprodujo otro pedido para dar con el ejemplar. En esta oportunidad, sobre la foto del libro desaparecido, una leyenda dice: “Si te lo llevaste pensando que era un folleto, dejalo en el cole. Si lo llegaste a ver en algún lado, escribinos por mensaje privado. Ayudanos a viralizar el mensaje para que aparezca”.

Asimismo, el padre del alumno que había realizado la obra artística ofreció una recompensa aunque no brindó detalles sobre el monto. “Limité la recompensa a un buen surtido de elementos artísticos, acrílicos, pinceles, acuarelas, lápices con un tope flexible de dinero, pero prefiero no poner el monto”, sostuvo.

Hasta entonces, no hubo novedades sobre la recuperación del libro. La publicación fue eliminada de la cuenta de Instagram de la cooperativa.