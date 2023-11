escuchar

Una sorpresa desagradable se llevaron los habitantes de seis departamentos del barrio porteño de Núñez cuando regresaron a sus hogares y los encontraron revueltos, sin ahorros y elementos de valor. “Me robaron los ahorros de toda mi vida, además de la situación fea de que vulneren tu privacidad”, dijo Agustín, uno de los damnificados. En todos los casos, las puertas de las unidades fueron forzadas con una barreta. Sin embargo, el ingreso principal al inmueble no presentaba daños.

El múltiple robo tuvo lugar ayer en un edificio ubicado en Ciudad de la Paz 3429, donde resultaron víctimas los moradores de los departamentos “A”, “B” y “C” del tercer piso y “A”, “B” y “C” del quinto. Agustín contó a LN+ que se trata del segundo hecho similar ocurrido en ese mismo inmueble, ya que en abril pasado y bajo la misma modalidad delincuentes robaron en otras unidades. “No eran mucho los ahorros que me robaron, pero me costaron”, agregó el joven.

Al llegar efectivos de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad al edificio se entrevistaron con los damnificados, quienes les dijeron que hallaron las puertas de ingreso a sus departamentos -incluso algunas de ellas blindadas- forzadas con barretas y que, una vez adentro, advirtieron el faltante de dinero y valores, además de todos los ambientes revueltos.

Lo que llama la atención de los investigadores es que la puerta principal del edificio no presentaba daño, por lo que entienden que debió haber sido ser abierta con una llave codificada. Las fuentes policiales detallaron que el inmueble no posee cámaras de seguridad ni personal de vigilancia.

”Uno ya no sabe dónde vivir. Me mudé Núñez pensando que iba a estar tranquilo y es la segunda vez en menos de un año que entran al edificio, la primera yo zafé”, manifestó Agustín. El joven, que estaba aprendiendo a ser DJ, detalló que le robaron una computadora, una consola y equipos de audio. ”En los seis departamentos a los que entraron no había nadie, igual que la otra vez. Eso es sin dudas llamativo. En abril, cuando ingresaron por primera vez, también tenían llave de ingreso. Uno sospecha de todos”, agregó el vecino.

La investigación de los robos quedó en manos de la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez que dirige José María Campagnoli, quien brindó directivas a los peritos y a policías de la División Investigaciones Comunales 13 para avanzar en la causa.

