Cubrían las inundaciones en Dock Sud, les robaron sus equipos y corrieron a los ladrones en vivo

En medio de la cobertura por las inundaciones en Dock Sud, el periodista Diego Lewen, que transmitía en vivo para A24 y Desayuno Americano (América TV), vivió un momento tan inesperado como alarmante: mientras informaba en vivo sobre la situación en la zona, fue víctima de un robo. De inmediato, el episodio generó impacto y rápidamente se viralizó.

“Estábamos cubriendo las inundaciones acá en Dock Sud y cuando estábamos volviendo nos encontramos con la ventanilla rota del auto”, relató el periodista, visiblemente afectado por la situación.

Según explicó, los delincuentes revolvieron todo el interior y se llevaron tanto objetos personales como herramientas de trabajo fundamentales para la cobertura. “Revolvieron absolutamente todo el auto, se llevaron nuestras pertenencias”, detalló, y remarcó que también desaparecieron equipos clave que utilizaban para la cobertura.

Cubrían la noticia de las inundaciones en Dock Sud y les robaron en vivo

El momento de mayor tensión se vivió cuando el periodista logró identificar a los delincuentes y decidió correrlos para intentar recuperar sus pertenencias. En medio de la desesperación, se lo escuchó gritar: “Volvé, dame mi mochila”, mientras los veía escapar. “Estaban corriendo con el trípode y con mi mochila”, relató, describiendo la escena que quedó registrada por las cámaras.

Ante esa situación, y al notar que no lograba alcanzarlos, se dirigió hacia un destacamento policial cercano para alertar sobre lo ocurrido, teniendo en cuenta que había logrado ver a los ladrones con sus cosas. Sin dudas, el episodio reflejó la tensión del momento y la impotencia por no poder recuperar los elementos robados.