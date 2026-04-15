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Cubrían las inundaciones en Dock Sud, les robaron sus equipos y corrieron a los ladrones en vivo

El episodio ocurrió este miércoles 15 de abril mientras el cronista de A24 informaba desde la zona afectada y quedó registrado en plena transmisión; mirá el video completo

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Le robaron al equipo de A24
Le robaron al equipo de A24

En medio de la cobertura por las inundaciones en Dock Sud, el periodista Diego Lewen, que transmitía en vivo para A24 y Desayuno Americano (América TV), vivió un momento tan inesperado como alarmante: mientras informaba en vivo sobre la situación en la zona, fue víctima de un robo. De inmediato, el episodio generó impacto y rápidamente se viralizó.

“Estábamos cubriendo las inundaciones acá en Dock Sud y cuando estábamos volviendo nos encontramos con la ventanilla rota del auto”, relató el periodista, visiblemente afectado por la situación.

Según explicó, los delincuentes revolvieron todo el interior y se llevaron tanto objetos personales como herramientas de trabajo fundamentales para la cobertura. “Revolvieron absolutamente todo el auto, se llevaron nuestras pertenencias”, detalló, y remarcó que también desaparecieron equipos clave que utilizaban para la cobertura.

Cubrían la noticia de las inundaciones en Dock Sud y les robaron en vivo
Cubrían la noticia de las inundaciones en Dock Sud y les robaron en vivo

El momento de mayor tensión se vivió cuando el periodista logró identificar a los delincuentes y decidió correrlos para intentar recuperar sus pertenencias. En medio de la desesperación, se lo escuchó gritar: “Volvé, dame mi mochila”, mientras los veía escapar. “Estaban corriendo con el trípode y con mi mochila”, relató, describiendo la escena que quedó registrada por las cámaras.

Ante esa situación, y al notar que no lograba alcanzarlos, se dirigió hacia un destacamento policial cercano para alertar sobre lo ocurrido, teniendo en cuenta que había logrado ver a los ladrones con sus cosas. Sin dudas, el episodio reflejó la tensión del momento y la impotencia por no poder recuperar los elementos robados.

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