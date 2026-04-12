Gabriel Rolón: “Cuanto mayores sean tus inseguridades, menos vas a creer en el amor de los demás”

En un contexto donde las relaciones están cada vez más atravesadas por la exposición en redes sociales y la comparación constante, Gabriel Rolón volvió a generar impacto con una de sus reflexiones más profundas. Durante su habitual columna en Perros de la Calle (Urbana Play FM 104.3), el reconocido psicólogo puso el foco en cómo las inseguridades personales pueden afectar la forma en la que percibimos el amor de los demás.

Todo surgió a partir de una pregunta tan simple como frecuente: ¿cómo saber si alguien realmente nos quiere? A partir de ahí, Rolón desarrolló una idea que invita a mirar hacia adentro antes de buscar respuestas en el otro. “Lo primero que tenés que analizar es a vos mismo. Porque cuantas mayores sean tus inseguridades, menos vas a creer en el amor de los demás. Más pruebas vas a necesitar para sentirte querido y las vas a requerir todo el tiempo”, expresó el psicoanalista.

Gabriel Rolón aseguró que las inseguridades pueden jugar una mala pasada en las relaciones shutterstock,Shutterstock,Shutterstock,Shutterstock

Para explicar su punto de vista, utilizó un ejemplo cotidiano vinculado a su participación en el programa y apeló a una situación concreta para graficar cómo operan las inseguridades. “Si vos no te llevás bien con tu amor propio, yo puedo venir todos los miércoles del año pero... un miércoles no puedo. Y vas a decir: ‘Este programa no es tan importante para Gaby porque si no hubiera movido otra cosa’. Ah, pero vino todo el año. No importa, te voy a reclamar siempre porque me juega la inseguridad todo el tiempo”, señaló, dirigiéndose a Andy Kusnetzoff.

En ese sentido, dejó claro que la percepción del otro muchas veces está condicionada por lo que cada persona siente consigo misma. Es por eso que Rolón insistió en la importancia de trabajar en el propio mundo emocional. “Entonces lo primero que hay que trabajar es sobre uno mismo. Después hay que tener el conocimiento. No te digo que todo lo que nos pasa es imposible, pero sí saber que hay temas con los que somos sensibles y que si alguien se mete en ese tema nos vamos a poner defensivos. Nos vamos a sentir atacados aunque nadie nos ataque”, concluyó.

Las reacciones en redes sociales a la reflexión de Rolón (Foto: Captura de pantalla de Instagram @gabriel.rolon)

El fragmento no tardó en viralizarse y generó cientos de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios se sintieron identificados con sus palabras. Entre los comentarios más destacados, se leyeron mensajes como: “Tu seguridad es la base. Si no confiás en vos mismo, difícilmente puedas confiar en otro”, “Tremenda verdad” y “Sos tan claro, me encanta escucharte todos los días”.