Rosario: el miedo a la violencia narco empieza a afectar la actividad económica

ROSARIO.-El sonido de las balas provoca miedo. Paraliza a los habitantes de Rosario, castigada por la violencia narco desde hace casi una década, y empieza a afectar a la actividad económica.

“El pánico que genera hoy la violencia narco se transformó en un factor clave que condiciona la economía de la ciudad. No solo se transformó en un costo extra importante, por el gasto en seguridad privada, sino en un problema de gestión porque genera temor en los clientes, empleados y empresarios”, comentó el presidente del Foro Regional Rosario, Carlos Cristini.

El ataque a balazos que se produjo en la medianoche del domingo pasado en el restaurante El Establo, ubicado en una de las avenidas más transitadas del centro de Rosario, rompió los límites imaginables. El objetivo, según señaló el fiscal Pablo Socca, “fue generar terror”, una serie de intimidaciones públicas que el 14 de noviembre pasado, el día de las elecciones, comenzó con disparos a dos escuelas públicas. Le siguieron seis ataques a bares de las estaciones de servicio, una de ellas ubicada frente a la jefatura de la Policía. Varias fuentes coinciden en señalar el temor que generan las acciones de “narcoterrorismo”.

Un vehículo blindado de los comandos de la Gendarmería fue utilizado esta semana para allanar casas de Los Monos Marcelo Manera - LA NACION

Alejandro Pastore, empresario de la asociación Paseo Pellegrini, avenida donde se produjo el ataque al restaurante El Establo, afirmó que esos disparos tuvieron “un impacto muy fuerte” en la ciudad. “La sensación que tenemos frente a un hecho de estas características es que son herramientas para sembrar preocupación y amedrentar a todos en nuestra actividad diaria”, afirmó Pastore.

El titular de la Asociación de Empresarios y Hoteleros Gastronómicos de Rosario (Aehgar), Carlos Meliano, reconoció que tras los últimos ataques a estaciones de servicio, había preocupación en el rubro de los restaurantes y bares, donde se visualizaban como los próximos blancos. “Quieren meterle miedo a la sociedad”, señaló.

Cristini, titular del Foro Regional Rosario, opinó que si una empresa analiza asentarse en la región hoy se va a Córdoba, donde no existen los problemas que irradia la violencia narco. “El impacto de este fenómeno se va a ver en el corto y mediano plazo. Hay mucho temor”, admitió.

La violencia narco que se hacía visible en la periferia, donde se produjeron la mayoría de los 214 asesinatos de este año, ahora supuró al centro de Rosario y golpeó a sectores que solo habían visto a los sicarios en los noticieros de TV.

Otro de los lugares de comida atacados en Rosario SEBAGRANATA - Télam

“Decidimos con mi familia que nos vamos a mudar. Con la pandemia se aceitaron las herramientas tecnológicas para hacer trabajo remoto y decidimos irnos. Voy a venir cada quince días con guardias que contraté”, contó un empresario del rubro financiero, un sector golpeado por las extorsiones de la mafia narco. Como revelan varias causas judiciales, las llamadas cuevas financieras absorbieron el manejo del dinero sucio. “A mi hasta ahora no me pasó nada pero creo que van a venir”, afirmó el hombre de 44 años, que pidió que no se revelase su nombre. Su firma opera en el microcentro de Rosario.

Hay un hecho que generó pánico en el sector empresario: el secuestro extorsivo de un conocido operador de bolsa, que estuvo involucrado en una causa judicial por una estafa inmobiliaria. La víctima no hizo la denuncia judicial por temor a represalias. Sus socios pagaron un rescate cercano a los US$ 100.000, luego de que lo raptaran cuando había salido a hacer running durante una mañana en la zona del Monumento a la Bandera.

La sombra de Los Monos

La principal sospecha de los investigadores por las últimas balaceras señala al líder de Los Monos Máximo Ariel Cantero, alias Guille. Ese jefe narco fue condenado a 22 años por disparar contra edificios judiciales y residencias de jueces- para forzar al Poder Judicial, tanto el sistema federal como el sector provincial, y al gobierno santafesino a permitir su traslado a la cárcel de Piñero, ubicada a 20 kilómetros de Rosario, un penal que fue blanco de un ataque comando que sirvió para que se fugaran ocho presos.

Ariel "Guille" Cantero, el jefe de Los Monos

Después de que le incautaran dos teléfonos fijos dentro de su celda en Marcos Paz, Cantero está restringido para comunicarse con los miembros de la banda que operan en el terreno. Fuentes judiciales señalaron que se sospecha que sólo le habilitan un teléfono celular –de manera ilegal- dentro del penal durante poco más de media hora.

Los allanamientos que se realizó anteayer la Gendarmería, por orden de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, operativo del que no se dio aviso a la Policía de Santa Fe por sospechas de filtraciones, apuntó al núcleo duro del clan: la esposa de Cantero, Vanesa Barrio; su madre Celestina Contreras, que sigue viviendo en el barrio La Granada, pero con los vidrios de las ventanas blindados, y su padre Ariel Cantero, que salió el año pasado de la cárcel.

Los allanamientos se hicieron algunas horas después de que el barrio La Granada fuera escenario de una celebración: el aniversario del nacimiento de Claudio Cantero, cuyo rostro está estampado en la cancha de fútbol donde el jueves pasado actuaron el cantante Sergio Torres y el grupo La Vanidosa, contratados por una hermana del líder de Los Monos, asesinado en mayo de 2013. De la celebración, frente al casino de Rosario, participaron unos 80 invitados. Algunos de ellos, según gente que asistió, recordaron al Pájaro Cantero con ráfagas de ametralladoras y bombas de estruendo.

Fue baleada una estación de servicio situada frente a la jefatura policial de Rosario Marcelo Manera

Gabriel Chumpitaz, diputado nacional electo por Juntos por el Cambio, especialista en temas de seguridad, reconoció que “la violencia y la inseguridad generan pobreza, porque el miedo y el terror que provocan paraliza todo”. El legislador consideró que Rosario “está en una etapa de copamiento y filtración de los clanes narco”, que comenzaron generar miedo con acciones “terroristas”.

Selva Raggio, miembro del Foro Regional Rosario, que se especializó en el problema de la seguridad, admitió que actualmente se viven escenas de “narcoterrorismo que rompieron todos los límites imaginables”. Y agregó: “El plan que parece demostrar este poder mafioso es el de ‘te arruino la ciudad’”.

El grupo especial Alacrán fue utilizado para allanar casas de los jefes de Los Monos Marcelo Manera

Esta nueva escalada en la crisis de violencia se produce en medio de otra crisis, la del gobierno de Santa Fe, luego de que renunciaran 12 funcionarios del Ministerio de Seguridad y quedara en soledad el ministro Jorge Lagna. El viernes dos fiscales secuestraron documentación y teléfonos de los funcionarios del entorno del exministro Marcelo Saín, actualmente asesor de Aníbal Fernández, bajo la sospecha de que se realizaron tareas de espionaje ilegal a periodistas, dirigentes políticos y empresarios.

El gobernador Omar Perotti convocó a todas las fuerzas políticas a una reunión a realizarse el próximo miércoles. La oposición mira con desconfianza este llamado que consideran a destiempo. “El objetivo es tratar de encontrar soluciones a esta situación de la violencia con todo el arco de la dirigencia política. Las chicanas no sirven para darle solución a los problemas de la gente”, aseguró Perotti a LA NACION