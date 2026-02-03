Ruido blanco. Llevaban dos parlantes potenciados, pero adentro escondían los ladrillos con la marca del delfín

Un poco antes del camping del Río Pescado, cerca San Antonio de las Juntas, donde ya se vislumbra Bolivia desde ese extremo norte de Salta, los uniformados del Puesto 28 de la Gendarmería vieron llegar un vehículo solitario y le hicieron señas de que se detuviera. En el Renault Kangoo iban una pareja y un menor. Parecían provenir de Aguas Blancas, con Bermejo al otro lado del curso de agua que hace de frontera. En la caja del utilitario llevaban dos parlantes potenciados. Pero no servían solo para la música... Los equipos estaban “cargados” con droga.

Según informó la fuerza de seguridad federal, el procedimiento fue ejecutado durante un operativo de control a la altura del kilómetro 46 de la Ruta Nacional N°50. Los gendarmes del Escuadrón 20 “Orán”, en cuanto comenzaron con el registro del vehículo, advirtieron que transportaban dos lonas. Con el escáner fijo de la subunidad detectaron que las telas cubrían dos parlantes potenciados y que dentro de los bafles había paquetes rectangulares que, a primera vista, parecían los típicos “ladrillos” de sustancias estupefacientes compactadas.

La Gendarmería Nacional secuestró un cargamento de cocaína Gentileza Gendarmería

Por indicación de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, los gendarmes desarmaron los parlantes potenciados: como presumían, los “panes” tenían droga. La prueba de narcotest realizada por el personal de Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza de seguridad federal reveló que se trataba de cocaína de máxima pureza. Las balanzas de precisión establecieron la cantidad: 41,225 kilos de estupefaciente.

Sobre una de las caras de los “ladrillos”, estampada en bajo relieve, la figura de un delfín daba una idea de la marca de origen de la sustancia. Aquel es el sello de la droga de la organización que, hasta su detención, lideraba Delfín Reynaldo Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”.

La fiscalía federal dispuso el secuestro de la droga y del Renault Kangoo y ordenó la detención de la pareja de adultos. El menor que viajaba con ellos fue entregado en guarda a un familiar.