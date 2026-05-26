Un hombre de 76 años murió tras chocar contra un tractor que iba con las luces tapadas

Un hombre de 76 años que manejaba su auto por la Ruta Provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene, chocó contra un tractor y murió en el acto. Según trascendió luego del siniestro, el impacto se dio debido a que el vehículo rural llevaba las luces traseras tapadas por un fardo de pastura y el conductor no llegó a verlo.

El hecho se registró alrededor de las 20, según consignó La Capital, cuando el Volkswagen Voyage en el que iba la víctima impactó por detrás contra un tractor Deutz que llevaba enganchado un pinche doble utilizado para transportar rollos de pastura compactada. Estos rollos tapaban por completo las luces, lo que habría impedido que el automovilista advirtiera la presencia del vehículo sobre la ruta.

La fuerte colisión hizo que uno de los pinches atravesara el parabrisas del auto y golpeara la cabeza del conductor del Voyage: esto le provocó una decapitación por la que murió en el acto.

Según indicó el medio local, el hombre era oriundo de la localidad bonaerense de Miramar, ubicada a pocos kilómetros de donde ocurrió el incidente.

El conductor del tractor, en tanto, era un peón rural de 21 años, identificado como D.R. y también proveniente de Miramar. Por disposición del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, el joven quedó detenido, alojado en una dependencia policial de la localidad costera, y acusado del delito de “homicidio culposo”.

La Ley Nacional de Tránsito prohíbe la circulación nocturna de maquinaria agrícola en rutas cuando no cuenta con las condiciones de seguridad y señalización correspondientes, por lo que podría enfrentarse a un agravante en su condena.

Choque y muerte en la ruta 6

Un fuerte choque ocurrió este sábado por la noche sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente, cuando una camioneta 4x4 embistió por detrás un auto y, producto del impacto, provocó la muerte de las cinco personas que viajaban en su interior, entre ellas dos menores. El conductor del vehículo resultó ileso y fue detenido.

El fuerte choque entre dos vehículos sobre la Ruta Provincial 6 X

El siniestro vial sucedió a la altura del kilómetro 53 sentido hacia Cañuelas de la autovía de jurisdicción provincial, cuando —por razones que se desconocen y están siendo investigadas— el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok se adelantó y embistió por detrás al Peugeot 207 que circulaba en el mismo sentido y en el que viajaba una familia.

Según indicaron fuentes policiales al diario El Día, el vehículo de menor porte era conducido por Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y oriunda de Guernica, quien viajaba acompañada por Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años. En el auto iba otro adulto y dos menores de edad cuyas identidades permanecieron en reserva. Todos fallecieron al instante producto del choque.

En tanto, la camioneta era conducida por un hombre de 28 años identificado como L.P. y domiciliado en la localidad bonaerense de Quilmes. Tras el choque, el joven fue asistido y trasladado al hospital local, en donde quedó detenido por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de San Vicente.