Salió con su novia a la costanera y lo atacaron: forcejeó con ladrones, cayó al vacío y murió

Un robo en la zona de Moreno y la barranca sobre el río Paraná, en Rosario, terminó en tragedia ayer a la madrugada, cuando un hombre cayó al vacío y murió tras forcejear con dos asaltantes armados. El hecho ocurrió alrededor de las 3.05, cuando la víctima estaba con su pareja tomando una bebida detrás de la baranda de seguridad de la costanera rosarina.

Según los primeros testimonios, dos hombres se aproximaron y, bajo amenazas de muerte, exigieron las pertenencias de la pareja. La mujer logró escapar, aunque le sustrajeron la mochila y el teléfono celular. En ese momento, su pareja forcejeó con los agresores y, por razones que se investigan, cayó por la barranca hacia una zona de piedras, donde falleció a los pocos minutos.

La víctima fue identificada como Lucas Martín Cicarelli, de 30 años, quien trabajaba en el club Alemán. Tras el hecho, ambos agresores huyeron, pero uno de ellos, identificado con las iniciales A.F., fue aprehendido a 100 metros del lugar con los objetos robados.

El segundo sospechoso, cuyas iniciales son P.I., de 33 años, fue detenido hoy por disposición de la fiscal Agustina Eiris, del Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas. Fuentes judiciales y policiales indicaron que P.I. fue apresado mientras caminaba por inmediaciones de calle Garibaldi al 6000, en barrio Moderno. Según voceros, al momento de dar sus datos brindó información falsa, pero fue rápidamente identificado y trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).

Ambos serán llevados a la audiencia imputativa en los próximos días en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se informó oficialmente.

En la escena del hecho se dispuso la intervención del gabinete criminalístico para el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, vistas fotográficas, toma de testimonios y dermotest a la persona aprehendida y a la víctima.

En tanto, el cuerpo de Cicarelli fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia. Paralelamente, continúan las tareas investigativas y la búsqueda de la persona prófuga.

Fuentes judiciales indicaron que se analizan las imágenes de cámaras cercanas para reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar si hubo más personas involucradas. También se esperan los resultados de la autopsia, que permitirán precisar si la caída fue inmediata tras el forcejeo o si existieron lesiones previas.

La fiscalía no descarta nuevas medidas, como allanamientos en la zona, para esclarecer las circunstancias del hecho.

Cicarelli era aficionado al parkour y solía recorrer la zona de la barranca, que consideraba uno de sus lugares preferidos para entrenar y disfrutar del paisaje.

Un Día de la Madre inolvidable

Para Zulma Graciela Jose, el Día de la Madre se transformó en una fecha imposible de olvidar. Mientras muchas familias celebraban, ella recibió la noticia más devastadora: su hijo Lucas había muerto en un intento de robo en la costanera rosarina.

La mujer contó que la policía la despertó temprano para informarle lo ocurrido. “Nos dijeron que a mi hijo lo habían matado”, relató en redes sociales, donde expresó la angustia que la invade desde entonces.

El posteo que publicó anoche la mujer cuenta: “Hace poco finalizó el Día de la Madre. Anoche, no sé por qué, pensé que sería el peor Día de la Madre que pasaría. A la mañana me despierta la policía buscando a los padres de Lucas Martín Cicarelli. Al darnos a conocer, nos dicen que a mi hijo Lucas lo habían matado”.

“Había ido, después de trabajar, al río con su novia. Estaban comiendo galletitas y tomando jugo. No alcohol, no drogas. Aparecieron dos tipos a robarlos. Según dijeron, uno tenía un arma. Mi hijo trató de defender a la chica que estaba con él y darle la oportunidad de que se salvara y pidiera ayuda. Estaban en Dorrego y el río. El desgraciado lo tiró a mi hijo 20 o 25 metros para abajo. Mi hijo murió. A uno lo atraparon y el otro aparentemente huyó”, publicó anoche antes de la segunda detención.

La mujer, luego, describió a su hijo: “Lucas siempre fue un chico sano, trabajador, bueno, amable, luchador, preocupado por ayudar a su familia. Crió a su hija más grande desde los dos meses porque la madre no se quiso hacer cargo. Nosotros siempre estuvimos con él. No hay palabras para describir el dolor por culpa de dos malvivientes, dos lacras, dos tipos a los que no les importa nada la vida humana. Seguimos perdiendo personas que realmente valen, que luchan, que trabajan y se esmeran para que la sociedad sea un poco mejor. Hoy quiero justicia para mi hijo. Quiero que agarren a todos los culpables y paguen. No puede ser que maten y sigan como si nada. Quiero que las penas se sumen. Necesito que, si alguien fue testigo del hecho, me mande mensaje privado. Por favor, divulguen”.