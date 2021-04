Salta: atropelló a una nena de 3 años, la arrastró y la pateó para escapar

Una menor de tres años fue atropellada por una motociclista que la arrastró unos metros. Luego para poder escapar el conductor pateó a la niña, según pudieron reconstruir los investigadores a partir de algunas cámaras de seguridad.

El violento choque ocurrió este martes pasadas las 14, en la calle Borja Díaz al 600, en la ciudad de Salta. La niña se encontraba acompañada de su hermano -menor también- cuando un motociclista la embistió a alta velocidad, la arrastró unos metros y luego le pateó la cabeza para darse a la fuga, ya que según se pudo reconstruir la niña habría quedado enganchada en la rueda delantera.

Según publicó El Tribuno de Salta, a raíz del trabajo de los investigadores y con el aporte de cámaras de seguridad, se logró identificar al conductor. Asimismo el diario local informó que el fiscal penal 2, Ramos Ossorio, solicitó la detención del motociclista al Juzgado de Garantías 3 en turno, a cargo del doctor Antonio Pastrana, pero el magistrado no hizo lugar al pedido.

“Nuestra rabia es saber que no está detenido, está en su casa”, expresó Alejandrina, la tía de la menor en diálogo con El Tribuno. “Lo que él hizo no tiene palabra, no se merece ser llamado ser humano”, agregó la mujer, quien se mostró decepcionada frente al accionar de la Justicia.

“La Justicia dice que no tenía pruebas del momento del accidente, no hay filmación. Nos dicen que la fiscalía pidió la detención pero el juez no quiso que lo detengan, entonces es inédito, fue una criatura, no sé qué vamos a hacer”, concluyó.

LA NACION

