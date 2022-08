Salta: tras la denuncia de una trabajadora sexual, detienen a un gendarme que habría abusado de una niña de siete años

“Estoy con una nena de siete años”. Esa fue la frase que repitió en más de una oportunidad un gendarme de 35 años, identificado con las iniciales T.V., a una trabajadora sexual, con la que mantenía chats eróticos y que fue quien denunció al hombre, tras llegar a la conclusión que abusaba de la hija de su pareja.

Según la denuncia efectuada por la mujer, que vive en Buenos Aires, el víncul o con el presunto violador comenzó cuando este le compraba contenido erótico propio por $8000 . Con el correr de los encuentros virtuales, el gendarme entró en confianza y le confesó a la mujer que abusaba de la niña de siete años.

“Durante una charla que estábamos teniendo, me dice que tenía una fantasía y me dice que me iba a pagar el doble. Mientras me decía cosas horribles, en relación a la nenita, y todo lo que él le iba a hacer a la chiquita, traté por todos los medios de que me mande una foto suya, pero se negó. Solo me mandó una foto de la nena, para que yo viera cómo quedó después de todo lo que este tipo le hacía”, aseguró la denunciante.

Incrédula ante la situación, la denunciante intentó que T.V. le enviara una foto de su rostro o junto a la víctima para confirmar que no era solo una fantasía del abusador. Ante la negativa del gendarme, logró ubicarlo a través de redes sociales y vio que allí aparecía, junto a la menor de siete años , otros chicos y la madre de la víctima.

“Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo con este tipo, me contacté con la mamá de la nena, le dije que como madre que soy le pedía por favor que la proteja de este degenerado, y lo único que me pidió es que no lo vaya a denunciar y no cuente nada”, aseguró la trabajadora sexual, en contacto con un periodista de Tartagal que, vía El Tribuno, llevó el caso a la Justicia. Después lo hicieron público.

La justicia local intervino en el caso y detuvo al gendarme el sábado, como así también a la madre de la víctima. En tanto, la niña fue trasladada a la capital provincial, para ser sometida a estudios médicos y Cámara Gesell, a fin de obtener su testimonio y pruebas del abuso.