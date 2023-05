San Fernando: denuncian a una maestra y a la directora de un jardín de infantes por abuso de menores

escuchar

Otra denuncia contra docentes por violencia y abuso sexual de menores alarma a la comunidad bonaerense. Esta vez, luego del testimonio de una niña de 4 años, se denunció ante la Justicia a una maestra y a la directora del Jardín de Infantes Nr. 934 de San Fernando. Tras darse a conocer el caso de la niña, se sumaron los de otros seis compañeros.

El relato de la niña se dio hace unos meses. La menor se animó a decirle a sus padres, Brenda y Ulises, que una maestra, de nombre Ana, le había pegado por agarrar unos juguetes en la sala. Tras ello la madre hizo la acusación en el colegio, decidió cambiarla de institución y le pidió el pase a las autoridades. No obstante, la directora, Mónica Zaccaro, le exigió que la niña le relatara a ella misma lo ocurrido para confirmar el pase.

“Yo no la quise llevar con la directora porque no la quería exponer más, la nena estaba muy angustiada por lo que había pasado. Yo solo la quería sacar de ahí”, dijo ayer Brenda a varios medios tras una manifestación en la escuela por parte de varios padres y vecinos indignados.

En tanto, Ulises, el padre de la menor, dijo a LN+: “Mi hija empezó a no querer venir más y decir que la señorita era mala y que les pegaba en la escuela. Tuvimos una reunión con la directora y se mostró preocupada de que no le digamos nada a los otros padres; no por cómo estaba la nena”.

El miércoles pasado, cuando el pase se hizo efectivo y la niña ingresó a otro colegio, dijo sentirse segura y le contó más cosas sobre lo que sucedía cada vez que la retaban a ella o a sus compañeros. En ese relato la niña dijo que les pegaban, que los ataban a una silla en la oficina de la directora, que les cubrían los ojos con un pañuelo. Fue entonces que Brenda y Ulises decidieron hablar con otros padres y dieron con testimonios similares.

“Mi mujer hizo un grupo de WhatsApp con los padres de los compañeritos preguntando si les pasó lo mismo a otros padres y salieron 15 casos más”, indicó Ulises.

Luego, dijo lo que pudieron reconstruir tras las declaraciones de los niños: “Los chiquitos decían que los ataban, que para no llorar les metían manzanas en la boca. Que les chupaban la cara mientras estaban atados y todo eso en la sala de la directora. La maestra les pegaba, les decía que los castigaba y los llevaba a dirección y en la sala de la directora pasaba lo que pasaba”.

San Fernando: denuncian abusos en un jardín de infantes

El jueves hicieron la denuncia en la sede judicial de esa localidad del norte de la provincia de Buenos Aires. Según Ulises, se sumaron a la denuncia seis casos.

Ayer, al ver que las clases se daban con normalidad, un grupo de padres ingresó al colegio y encaró a Zaccaro, quien decidió llamar a la Policía para no hablar con ellos. Debido a eso, desde las 8 de la mañana vecinos y familiares se manifestaron en la puerta del jardín ubicado en Gilardoni 5499 y en un momento la Policía Bonaerense tiró balas de goma para dispersar al grupo que había comenzado a quemar gomas y cerrar al tránsito las calles aledañas.

“Hicimos la denuncia el jueves, vinimos hoy a encarar a la directora y nos decía que no estaba al tanto de la denuncia. Se encerró en la dirección y llegó la Policía. La maestra hoy no vino, no sé quién le dijo, pero no vino hoy”, indicó ayer Ulises en medio de la manifestación.

Luego, advirtió un dato que podría ser parte de la investigación: “[Cuando se dieron los desmanes] Nosotros recibíamos llamadas de un número privado diciendo que tenían nuestros datos, que sabían de nuestra familia y de nuestra hija, que no nos manifestemos. Recibimos amenazas”.

De acuerdo a lo que informó hoy el Ministerio de Seguridad bonaerense a LA NACION, ante la manifestación de padres, el personal policial procedió a sacar del establecimiento a Zaccaro “con los recaudos necesarios”, pero “los manifestantes eufóricos, arrojaron piedras contra el personal policial”, por lo que “debiendo utilizar escopetas provistas, realizaron varias detonaciones dispersando a los revoltosos”.

Debido a ello, y según el parte policial, resultó con lesiones leves una menor de edad, de 17 años, y aprehendieron a una joven de 23. En tanto, fuentes de la cartera también aseguraron a este medio que la directora fue luego llevada a la comisaría para ser notificada por la causa de abuso sexual en su contra, algo que no habría ocurrido días anteriores.

En la investigación interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Violencia Familiar y Género de San Fernando a cargo de Marcelo Fuenzalida.

Dónde denunciar y pedir ayuda en casos de abuso infantil

Línea 137

Línea 102

Comisarías de la Mujer

Consultas

Centro de Asistencia y Prevención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia: cepabusosexualinfantil@gmail.com/http://cepasi.org/

Red por la Infancia:info@redporlainfancia.org

Https://www.redporlainfancia.org/

Adultxs por los derechos de la infancia: adultxsporlainfancia@gmail.com

LA NACION