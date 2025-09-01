San Isidro: tienen 15 y 16 años y los acusan de integrar la temible banda del Millón

Intentaron escapar a toda velocidad en moto, pero fueron detenidos tras una persecución cerca de la villa La Cava, en Beccar. Tienen 15 y 16 años y están acusados de integrar la temible Banda del Millón, una organización criminal juvenil que protagonizó violentos robos en casas de San Isidro en los que llegaron a matar a golpes a un vecino y dejaron al borde de la muerte a otra víctima, que se salvó de milagro.

G. M., de 15 años, era buscado desde enero pasado por su presunta participación en un robo en Acassuso donde la banda del Millón torturó a Juan Horacio Mattulich. La víctima, de 86 años, estuvo cerca de la muerte.

El golpe ocurrió en noviembre último una propiedad situada en Alfaro al 700; en esa oportunidad, la banda del Millón se alzó con un botín de 220.000 dólares.

“La víctima sufrió todo tipo de lesiones. En la casa de Mattulich se encontró una picana eléctrica que habría sido utilizada para torturar al hombre. Fue todo muy salvaje. Los ladrones llegaron a saltar sobre el cuerpo de la víctima, sostuvo, en aquel momento, una calificada fuente de la investigación.

Ahora, G. M. y V. J. G., que tiene 16 años, fueron detenidos por personal de la Estación de Policía Departamental de San Isidro, dependiente de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la Policía de la Provincia de Buenos Aires , a cargo del comisario mayor Lucas Borge, y por efectivos de la Patrulla Municipal cuando escapaban en una moto Honda Wave blanca.

“La fuga comenzó cuando personal policial intentó identificar a los dos ocupantes de la moto”, explicaron fuentes policiales.

Se sospecha que G. M. y V. J. G. fueron dos de los cuatro delincuentes que el sábado pasado a la madrugada intentaron robar una casa en Beccar. La irrupción de los ladrones fue registrada por una cámara de seguridad.

La semana pasada, la banda del Millón había recibido otro duro golpe con la detención de tres de sus integrantes.

En esa ocasión, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a Jairo León, de 24 años y cantante de trap, y a alias Piraña, de 13 años, y a alias Topper, de 16.

Piraña gozaba de lo que se denomina “libertad reglada” y Topper estaba bajo arresto domiciliario. Eso no los frenó y volvieron a participar de un golpe de la Banda del Millón.

León estaba prófugo desde el 6 de diciembre pasado, también acusado del robo que sufrió Mattulich. En ese golpe también habrían actuado Piraña y Topper.

“Los ladrones llegaron a la casa de la víctima en un Volkswagen Gol Trend propiedad de León. Pocos días después, el futbolista y cantante subió a su perfil de la red social Instagram una foto donde se observa que en una de sus muñecas tenía un reloj de características particulares. Se trataría de parte del botín del robo en Acassuso”, afirmaron calificadas fuentes de la investigación.

La investigación sobre la banda del Millón está a cargo de Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro.

En uno de los robos adjudicados a la banda del Millón, los delincuentes huyeron con 100.000 dólares, 240.000 pesos, 900 euros, un reloj Omega Constellation y un objeto cuyo valor es incalculable: una camiseta del seleccionado argentino de fútbol firmada por el mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

Evasión

Hubo otra novedad sobre la banda del Millón. Tres de sus integrantes, de 16 y 17 años, se fugaron de un Centro Juvenil Socioeducativo de la Privación de la Libertad del partido de Malvinas Argentinas, donde estaban alojados.

Dos de los precoces delincuentes fueron recapturados y el restante (L. G. F., de 16 años) continúa prófugo.

La fuga es investigada por una fiscalía del fuero penal juvenil de San Martín.