La banda del Millón: la caída de Jairo La L, cantante de trap y futbolista que fue atrapado cuando robaba en Martínez

Jairo León tiene 24 años. A pesar de su juventud tiene un pasado como futbolista profesional: jugó en All Boys y Sacachispas, en el ascenso argentino, y en Deportes La Serena, en Chile. También es músico. Canta trap y se lo conoce como León La L. Sus videos se pueden ver en Youtube y sus canciones se escuchan en Spotify. Desde el 6 de diciembre pasado, un día después de lanzar su último tema, estaba prófugo. La Justicia lo acusa de integrar la temible banda del Millón, una organización criminal juvenil que protagonizó violentos robos en casas de San Isidro y que dejó al borde de la muerte a una víctima, que salvó su vida de milagro.

León fue detenido hoy a la madrugada por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando intentaba robar una casa en Martínez, en San Isidro. No cayó solo. Con él fueron apresados otros tres supuestos integrantes de la banda del Millón, entre los que se encuentran Piraña y Topper, de 13 y 16 años, respectivamente.

Jairo León con la camiseta de Sacachispas Meligmelli

Piraña y Topper ya habían estado alojados en un centro de menores en el marco de la investigación, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro.

Ahora, Piraña gozaba lo que se denomina “libertad reglada” y Topper estaba bajo arresto domiciliario, pero volvieron a participar de un golpe de la banda del Millón.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

Uno de los robos de la banda del Millón

Como se dijo, León estaba prófugo desde el 6 de diciembre pasado. Lo acusan de haber participado de un robo en Acassuso, en San Isidro, ocurrido en el 9 de noviembre pasado. En el golpe también habría estado Piraña.

“Los ladrones llegaron a la casa de la víctima en un Volkswagen Gol Trend propiedad de León. Pocos días después, el futbolista y cantante subió a su perfil de la red social Instagram una foto donde se observa que en una de sus muñecas tenía un reloj de características particulares. Se trataría de parte del botín del robo en Acassuso”, afirmaron calificadas fuentes de la investigación.

Toper y Natanael, dos de los integrantes de la banda del Millón, que torturaron y le robaron 220.000 dólares a un vecino de San Isidro

El intento de robo por el que fueron detenidos León, Piraña, Topper y un cuarto sospechoso ocurrió en horas de la madrugada de hoy, en Edison al 900, en Martínez.

A las 0.15, personal del Comando de Patrullas de San Isidro de la policía bonaerense fue derivado a Edison al 900 después de que una llamada al 911 denunciara que un ladrón saltaba un paredón.

Cuando el móvil policial llegó a la escena de los hechos, el sospechoso intentó a las corridas y subirse a una camioneta donde estaban sus cómplices.

“El ladrón que corría fue atrapado. Se trataba de Piraña. Cuando se quiso identificar a los cómplices que estaban en la camioneta Renault Master, uno logró huir. El conductor fue detenido”, explicaron fuentes policiales.

El ladrón que logró huir momentáneamente era León, que, primero, se escondió debajo de una camioneta y después intentó saltar una reja de una casa, pero no pudo y fue detenido.

El cuarto sospechoso, Topper, fue alcanzado en Edison y Necochea.

Las pintadas que dejó la banda del Millón en una de las casas robadas

La investigación contra la banda del Millón tiene a 15 ladrones tras las rejas y tres sospechosos prófugos. El mes próximo, el expediente podría ser elevado a juicio. Con el fiscal Ferrari colaboraron Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro y de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense , a cargo del comisario mayor Lucas Borge.

En uno de los robos adjudicados a la banda del Millón, los delincuentes se alzaron con un botín de 100.000 dólares, 240.000 pesos, 900 euros, un reloj Omega Constellation y un objeto cuyo valor es incalculable: una camiseta del seleccionado argentino de fútbol firmada por el mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

En otro golpe, en noviembre pasado, la banda torturó, en Acassuso, a un vecino de 86 años, Juan Horacio Mattulich. La víctima, después de haber estado en terapia intensiva, salvó su vida de milagro.

Tras el robo, Piraña y otros tres precoces delincuentes de 15, 16 y 18 años fueron detenidos en Unicenter, cuando compraban ropa de primeras marcas con dólares. Se cree que el dinero era parte del botín de US$220.000 que se hicieron después de golpear y torturar con una picana a Mattulich. La víctima fue sorprendida cuando dormía en su casa de Alfaro al 700, en Acassuso.

“La víctima sufrió todo tipo de lesiones. En la casa de Mattulich se encontró una picana eléctrica que habría sido utilizada para torturar al hombre. Fue todo muy salvaje. Los ladrones llegaron a saltar sobre el cuerpo de la víctima, sostuvo, en su momento, una calificada fuente de la investigación.

Piraña, según informaron a LA NACION fuentes judiciales, se habría encargado de hacer la inteligencia previa al robo. Simuló ser un repartidor de comida a domicilio para saber los movimientos de la casa de la víctima.

“Su apodo se lo pusieron por la forma en que se colgaba de las víctimas, todas personas mayores, para golpearlas”, sostuvo un detective que conoce todos los secretos de la banda del Millón.

Un hermano de Piraña había sido detenido en marzo 2024 por su presunta participación en el homicidio de Jorge Enrique De Marco,un vecino de Las Lomas de San Isidro asesinado a golpes durante un robo en su casa. Los ladrones, según el expediente judicial, se llevaron 15 armas de fuego, dinero en efectivo y el teléfono celular de la víctima como botín.

Otro de los hermanos de Piraña fue detenido en diciembre pasado. Para los investigadores habría cumplido funciones como chofer de la banda del Millón en el robo protagonizado en la casa del conductor de TV Ángel “Baby” Etchecopar, ocurrido el 6 de noviembre último en San Isidro.

Entre las víctimas de la banda del Millón también se encuentra el exjuez federal Guillermo Rivarola, vecino de San Isidro, a quien le robaron 19.000 dólares, dos pistolas, dos revólveres, cinco carabinas, municiones y un reloj de lujo.