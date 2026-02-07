Santa Fe: dos muertos en una colisión frontal de motos en la ruta nacional 11

SANTA FE.- Una colisión frontal entre dos motocicletas en la ruta nacional 11, a la altura del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, 17 kilómetros al sur de la capital provincial, dejó como saldo fatal dos muertos y un herido grave.

El accidente, cuyas causas aún restan determinar fehacientemente, se registró alrededor de las 5.30 de este sábado y, según los primeros informes de la Policía de Investigaciones, estaría descartada una eventual participación de un tercer vehículo.

Hace un mes, en pleno centro de la ciudad de Esperanza, 45 kilómetros al oeste de Santa Fe, un joven de 22 años y un mayor de 66, perdieron la vida en una colisión de similares características. Ello se suma una cantidad importante de personas heridas que a diario reciben atención en nosocomios públicos.

Esto también confirma que los motociclistas continúan siendo el grupo de usuarios más vulnerable de la vía pública, concentrando el 41% del total de víctimas fatales de Santa Fe en este tipo de accidentes, según datos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

EL ACCIDENTE

Los primeros informes de lo sucedido este sábado en Sauce Viejo indican que no están confirmadas las causas del accidente, en una recta con buena visibilidad y demarcación horizontal.

Sobre la calzada quedaron esparcidos restos de las motos mientras la policía realizaba desvíos para canalizar el tránsito vehicular por esa vía que comunica esta capital con Rosario, aunque la traza de la ruta nacional 11 se extiende al resto de las provincias mesopotámicas.

Cuando personal de emergencia arribó al lugar se encontró con los cuerpos sin vida de dos motociclistas mientras que un tercero, que viajaba como acompañante se encontraba inconsciente y con heridas de gravedad, por lo que fue trasladado al Hospital “José María Cullen” de la capital provincial.

En el lugar del accidente trabajaron el personal del Servicio de Emergencias 107 y efectivos de la Policía de Investigaciones, que realizaron los peritajes correspondientes para determinar cómo se produjo el trágico episodio.