El abrazo de Meloni con el “héroe de Módena” que frenó al atacante que embistió a peatones con un auto

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente, Sergio Mattarella, visitaron este domingo a las víctimas internadas en el hospital de Baggiovara, quienes fueron atacados el sábado por la tarde en el centro de Módena por un hombre que embistió a varios peatones y apuñaló a una persona.

El agresor fue identificado como Salim El Koudri, un ciudadano italiano de origen marroquí, de 31 años.

Héroe de Modena

Al salir, se reunieron con dos de las cuatro personas que redujeron al atacante. Meloni allí abrazó a Luca Signorelli, quien inmovilizó el primero al agresor y fue calificado por el propio gobierno italiano como “un héroe”.

La premier italiana publicó una foto junto Signorelli en X y escribió:

“Lo que hace heroica a una persona normal es el instante en que el corazón elige hacer el bien, incluso cuando eso implica un riesgo. Los héroes, en el fondo, no son personas extraordinarias: son hombres y mujeres comunes que, en un momento decisivo, ponen lo que es justo por delante de sí mismos. Y es precisamente en esa elección, tan humana y tan luminosa, que una vida normal se convierte en ejemplo y deja una huella destinada a perdurar”.

Luca Signorelli, el héroe de Módena

Tras el ataque sufrido, Luca Signorelli, con la cabeza aún ensangrentada, contó ante la prensa los detalles de cómo detuvo al atacante.

“Mientras intentaba ayudar a la mujer con las piernas amputadas, él huyó. Así que lo perseguí, y mientras tanto, otras cuatro o cinco personas me siguieron. Desapareció tras una pila de autos y después reapareció con un cuchillo en la mano. Decía algo, pero no era italiano”, describió.

Y añadió: “Me llegaron dos puñaladas, una en el corazón y otra en la cabeza, comenzó un forcejeo, logré esquivar una puñalada y atrapé la otra. Luego le bloqueé la muñeca. Y entonces lo neutralicé”.

Cómo fue el ataque

Un conductor que circulaba a gran velocidad atropelló este sábado a decenas de peatones en la ciudad de Módena, en el norte de Italia, y dejó al menos 15 heridos, cuatro de ellos de gravedad. Luego, el hombre, de 31 años, apuñaló a un transeúnte que intentó detener su huida.

El incidente ocurrió en Via Emilia, en pleno centro de la ciudad, cuando el vehículo procedía de Largo Garibaldi. Allí, de inmediato se acercaron varios agentes de policía y servicios de emergencia.

Feroz accidente en Módena

El agresor fue detenido por homicidio y agresión con agravantes. Según trascendió, el hombre es licenciado en economía y estuvo recibiendo tratamiento por problemas psiquiátricos. Dio negativo a los tests de alcohol y drogas.

Hasta el momento, las investigaciones militares no revelaron indicios de radicalización ni vínculos con grupos yihadistas. La hipótesis sigue siendo que el acto estuvo relacionado con los problemas de salud mental que padece el agresor y por los que está recibiendo tratamiento.