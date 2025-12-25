La Plata: un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia

Una disputa por ruidos molestos en La Plata terminó con un desenlace fatal durante la madrugada de este jueves. Un hombre mató a su vecino a balazos por usar pirotecnia durante los festejos de Navidad en el barrio Aeropuerto. El hecho es investigado por la Justicia penal bonaerense y el agresor fue detenido.

El episodio ocurrió durante la madrugada en un complejo de monoblocks ubicado en la intersección de las calles 609 y 4. La víctima, identificada como Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, vivía en la planta baja y ayer se encontraba con familiares y amigos para celebrar la Navidad, reportó el medio local 0221.

Sin embargo, la discusión por el uso de pirotecnia y los ruidos molestos había comenzado durante la tarde. El agresor, identificado como Juan Carlos Magen de 68 años, se había quejado con su vecino del bloque de departamento al escuchar a sus hijos tirar pirotecnia desde temprano. Esto, informaron, también había generado tensiones con otros vecinos del barrio. Sin embargo, Ramírez no le dio importancia al reclamo y su familia continuó con la actividad.

Cuando llegó la madrugada, los hijos de la víctima retomaron el uso de pirotecnia y, en medio de los brindis y celebraciones, Magen abrió la ventana de su departamento y disparó hacia la familia que se encontraba en la vía pública.

Ramírez recibió al menos dos disparos en el cuello y en el hombro izquierdo, informó el medio platense. Se cree que la primera herida fue la más grave y la que le ocasionó la muerte. La víctima murió en el descanso de una escalera del monoblock.

El arsenal que el agresor tenía en su hogar

Poco después de los disparos, personal de la Policía Bonaerense intervino en el lugar y logró reducir y detener al imputado dentro de su vivienda. En el allanamiento realizado con posterioridad, los efectivos secuestraron un gran arsenal.

Magen tenía una pistola Bersa Thunder calibre .40 -que se cree que fue usada en el ataque-, una escopeta calibre .20 -con munición en recámara-, un rifle de aire comprimido de 22 pulgadas, municiones con puntas troncocónicas y teflonadas, una funda de pistola y otros elementos relacionados con armas de fuego que fueron entregados por familiares de Magen.

Incluía la pistola que habría usado para cometer el crimen

El agresor fue detenido y afronta cargos por homicidio en una causa en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°6, con intervención del Gabinete de Homicidios de la DDI de La Plata. Se espera que los peritajes y testimonios aporten mayores precisiones sobre la mecánica del hecho.

Además, el asesinato provocó el enojo de los vecinos, que se acercaron a la propiedad de Magen e incendiaron su auto, un Peugeot 504. El vehículo quedó completamente calcinado.