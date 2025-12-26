Investigan la muerte de un hombre tras un enfrentamiento con la Policía en Villa Lugano

Un violento episodio ocurrió este viernes en Villa Lugano cuando un hombre murió tras un enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Ciudad. Los vecinos registraron lo ocurrido con sus celulares y mostraron el momento en el que el hombre, identificado como Gabriel González, se desploma en el piso.

Los efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación se acercaron a Chilavert y Araujo, en el asentamiento Villa 20, pasadas las 13 por disturbios en la zona, informaron fuentes cercanas a la investigación. También detallaron que, al arribar, los agentes fueron atacados físicamente y recibieron golpes de piedras y botellas. Tres efectivos resultaron heridos con lesiones de diferente gravedad. Fue entonces que se desató una pelea con varios vecinos. Residentes de la zona grabaron lo ocurrido y lo compartieron en redes sociales.

En esos videos se ve a González, de 45 años, junto a su pareja y un vecino mientras se enfrentaban con los efectivos. Al comienzo de la grabación, González propició una patada a uno de los agentes mientras intentaba defenderse de los golpes que le daban con un garrote. Su pareja y el vecino que lo acompañaba se pararon varias veces entre González y los agentes con los brazos en alto, intentando frenar la situación.

El enfrentamiento de los vecinos con la Policía de la Ciudad

González se quedó parado a un costado sin golpear a los efectivos por varios segundos. Aun así, uno de los agentes se acercó a pegarle repetidas veces con su garrote. Mientras tanto, otro agente se acercó en posición defensiva levantando su puño. Fue entonces que González le pegó una patada mientras otros agentes lo golpeaban con sus garrotes. En el medio había gritos y llantos desesperados de personas que rogaban que el altercado finalice.

Fue entonces que se escucharon varios disparos. Fuentes policiales aseguraron que no se utilizaron armas de fuego, sino material antidisturbio para dispersar a los involucrados. En el video se ve a dos efectivos con armas que parecen disparar hacia González. Es entonces que el hombre cae el piso.

González registró una herida a la altura del tórax. Videos que se viralizaron en redes sociales lo mostraban inconsciente y con una gran pérdida de sangre, mientras una vecina hacía presión sobre la herida con un trapo para evitar una hemorragia mayor. Más tarde fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Piñeiro, donde se constató su fallecimiento.

Hay un muerto y más de tres heridos

Además, la Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres de 21 y 32 años y a una mujer de 42 por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. Luego, fueron liberados. En tanto, la causa quedó bajo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, que se dispuso a iniciar actuaciones con la Policía Federal.

La Policía de la Ciudad entregó celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados para que aporten a la investigación. También inició un sumario interno e intervino la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la Policía porteña.

En paralelo, familiares de González convocaron a una marcha para pedir justicia. “Justicia por Gabriel. La Policía de la Ciudad lo mató el 25/12. Un pibe del barrio, un laburante más. El Gobierno de la Ciudad es responsable. Basta de represión en los barrios. ¡Marchamos para exigir justicia!“, informaron. La marcha fue convocada este viernes a las 16 en Cruz y Escalada.

La convocatoria difundida por la familia

Aunque fuentes policiales informaron que González y tres agentes resultaron heridos, el primo de González, Óscar Villaverde, denunció que la pareja del fallecido sufrió una herida de bala en la pierna y que permanece internada en el Hospital General de Agudos C. Grierson.

También detalló que González vivía en el barrio desde su nacimiento y tenía dos hijos, Dante y Ángel. “Era trabajador y solidario. Le daba trabajo a los vecinos y a la familia. Todos lo querían. Hacía deportes, era arquero. Era un primo re cariñoso, afectivo. La noche anterior compartió la Navidad haciendo asado, como solía hacer siempre”, sostuvo en diálogo con AnRed.

Según Villaverde, González entró en una discusión con un efectivo por “querer estacionar el auto”. “Mi primo estaba descalzo, cuatro efectivos lo quisieron reducir y, cuando se siguió defendiendo, en ese momento llega una camioneta de la Policía, se baja un efectivo con un arma larga y lo fusila. La señora [de González] fue golpeada por la Policía. A mi primo no se le permitió asistencia de primeros auxilios en el lugar, solo había una vecina que tapó la herida con un trapo”, señaló.