Triple crimen: “Estamos pensando en irnos del país”, dijo el juez que investigó a Pequeño J tras un extraño robo en su casa

Los brutales asesinatos de tres chicas impactaron en septiembre pasado por la ritualización de la violencia narco. Torturas transmitidas en directo como parte de un sistema de venganza hacia rivales y adoctrinamiento de propios. Así se movía la banda de Pequeño J, que hoy espera en un penal peruano la extradición a la Argentina. Esa organización criminal que buscaba colonizar lugares de venta de narcomenudeo mostró su peligrosidad con los homicidios de Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Y ahora el juez que desmanteló ese estructura delictiva, procesó y puso en la cárcel a una docena de sospechosos se siente amenazado por la banda a partir de extraños robos que sufrió en los últimos dos meses. La situación escaló en Navidad, cuando volvió con su familia a la que casa que habitan y encontró todo revuelto. Para el magistrado Fernando Pinos Guevara, no fue un robo, fue una amenaza por su actuación en el expediente del triple crimen.

“Estamos pensando con mi familia en irnos el país”, dijo el juez de Garantías de La Matanza al relatar en A24 las extrañas circunstancias que rodearon al robo en la casa de su suegra, donde vive hace unos meses luego de vender su propiedad.

“Estoy muy preocupado. Es difícil acostarse a dormir y no pensar que voy a levantarme a las 3 de la mañana con una pistola en la cabeza. Estuve hablando con mi esposa y tenemos que buscar una solución inmediata porque vamos a terminar mal”, comentó al señalar puntos que llamaron la atención de la irrupción de delincuentes en el hogar familiar. Por un lado, contó que quienes entraron en la vivienda hallaron dólares que tenía guardados y que los dejaron desparramados en el suelo, algo difícil de entender si se tratase de un robo. Incluso, relojes de alto valor económico tampoco fueron tomados como botín, pese a estar a la vista. Los intrusos solo se llevaron una consola de juegos. Para el juez, se trató de un mensaje. Y él lo decodificó como una amenaza seria.

Pequeño J fue detenido en Lima por orden del juez Fernando Pinos Guevara FERNANDO SANGAMA - EL COMERCIO PERU/ GDA

El pasado 2 de noviembre ya había vivido Pinos Guevara otra situación de violencia extrema cuando ladrones lo sorprendieron cuando abría la puerta del garaje de la vivienda de su suegra para estacionar la camioneta. Contó que fue encañonado con una pistola 9mm en la cabeza y que también apuntaron de igual manera a uno de sus dos hijos y a su esposa. Eso ocurrió a las 6 y podría tratarse de un riesgo que corren todos los vecinos de La Matanza, pero el magistrado aseguró que los delincuentes -cinco personas con armas de fuego- querían meterse con la familia en el hogar, algo que fue evitado por los bocinazos de alerta emitidos por dos vehículos que vieron la escena. Siguió algo más preocupante.

La propia víctima era en ese momento el juez de turno en La Matanza y pese a eso casi no pudo lograr la colaboración de la policía bonaerense, según comentó en las declaraciones periodísticas. Los rastreadores digitales de su camioneta y de los teléfonos celulares arrebatados a la familia habían permitido seguir el rastro de los ladrones hasta el asentamiento conocido como Fuerte Apache, en Tres de Febrero. Los uniformados tardaron varias horas en concretar allanamientos de urgencia.

Afirmó el juez que tenía en sus manos el expediente sobre Pequeño J y sus secuaces que pidió protección policial y que solo se le asignó un agente destinado a permanecer entre las 8 y las 14 en la puerta del juzgado.

Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

La sorpresa de Navidad fue, finalmente, la situación que llevó a Pinos Guevara a considerar la posibilidad de dejar su puesto e irse del país. “Entraron a mi casa y dieron vuelta toda la casa, pero con la idea de que yo pueda ver esa imagen, porque daban vuelta, sacaban, abrían los placares y tiraban todo al piso. Y, por ejemplo, se llevaron la consola porque creo que alguno de los que entró dijo “me la llevo” por llevársela, porque había no cadenas de oro, un reloj de oro tirado en el piso, dólares. Dejaron una caja de seguridad que es portátil, la agarraron y la dejaron arriba de la cama“, dijo.

Tras procesar a una docena de implicados en el triple crimen, Pinos Guevara se había declarado incompetente para seguir adelante con la causa por las conexiones narco que requería la intervención de la Justicia Federal. El caso del triple crimen está ahora en manos del juez federal de Morón Jorge Rodríguez.