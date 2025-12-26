Sigue grave la niña de 12 años que recibió una bala perdida en Morón durante los festejos por Navidad

Angelina I., la nena de 12 años que recibió el impacto de una bala perdida durante la Nochebuena en Villa Sarmiento, Morón, continúa internada en estado crítico en un sanatorio de Ramos Mejía. La víctima había salido con su familia a la puerta de su casa para ver los fuegos artificiales cuando ocurrió el trágico hecho.

De acuerdo a lo que informó radio Mitre desde el Sanatorio La Trinidad, la menor sigue en terapia intensiva en el sector de neurología y su es crítico.

Hace más de 24 horas que la niña de 12 años está internada, acompañada por sus padres. Se encuentra sedada y en las próximas horas se le realizará una tomografía ya que la bala que recibió todavía se encuentra en su nuca, específicamente en la fosa posterior del cráneo, precisó radio Mitre este viernes por la mañana.

La tomografía se hará con el objetivo de determinar el lugar exacto de la bala; tras ello, dependiendo de su estado de salud, los médicos evaluarán someterla a una cirugía para extraerla.

Policía Científica trabaja en el lugar de los hechos LN+

Respecto a la investigación, se desconocen el calibre del proyectil y el autor del disparo. El episodio sucedió el 25 de diciembre a las 00.02 en Castelli al 300, en la localidad de Villa Sarmiento, en Morón, detrás del predio del tradicional Colegio Ward.

“Cuando la familia se encontraba en la calle mirando los fuegos artificiales, la niña se desvaneció. Le salía sangre de la cabeza”, indicaron fuentes consultadas por LA NACION.

Uno de sus tíos habló con LN+ y detalló que los niños estaban jugando con cañitas voladoras y mirando los fuegos artificiales en un puente de la autopista cercana mientras los adultos preparaban los regalos dentro de la casa.

“Mi hija, Lola, estaba al lado de Angie. A las 0.05 la nena cae al piso. Se desplomó y gritó. No pudimos ver nada. Ni siquiera vimos un cohete porque los chicos no estaban tirando pirotecnia. Solo escuchamos a Angie gritar”, señaló. La familia la llevó a la Casa Hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía. Luego de ser evaluada, los médicos decidieron que la menor fuese trasladada al Sanatorio La Trinidad.

La denuncia se realizó ante la policía bonaerense y tomó intervención personal de la comisaría 5a. de Morón, situada a cinco cuadras del lugar del hecho. La investigación quedó a cargo de la titular de la Unidad Funcional de investigaciones N°3 (UFI) de Morón, la fiscal Valeria Courtade.

“El caso se investiga como un homicidio en grado de tentativa y se trata de identificar al autor del disparo”, dijeron las fuentes consultadas.