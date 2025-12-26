Se incendió un depósito de pallets en San Martín: evacuaron a vecinos y a un geriátrico

Un depósito dedicado a la compra y venta de pallets se incendió esta madrugada en la localidad de José León Suárez y obligó a evacuar a vecinos de viviendas linderas y a los residentes de un geriátrico cercano, ante el riesgo que implicaba la magnitud de las llamas. Por el hecho una densa columna de humo, visible a varios kilómetros, invadió el partido bonaerense de San Martín.

El siniestro inició alrededor de la una de la mañana en un predio ubicado en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Charlone Suárez. El alerta fue recibido por el cuartel de Bomberos de Villa Ballester, que al arribar al lugar se encontró con un incendio plenamente desarrollado, alimentado por grandes volúmenes de madera seca, lo que favoreció la rápida propagación del fuego.

Vista panorámica del incendio

Según confirmaron fuentes del operativo al portal local Que Pasa Web, al ingresar al depósito los bomberos detectaron, además de los pallets, la presencia de baterías en desuso, aluminio y maquinaria con restos de combustible, elementos que incrementaron el riesgo durante las tareas de extinción.

El establecimiento, no obstante, se encontraba sin personal al momento del incendio, lo que evitó consecuencias mayores.

Video captado por un vecino

La violencia de las llamas obligó a desplegar un amplio operativo de prevención. Dos viviendas ubicadas junto al depósito fueron evacuadas de manera inmediata, al igual que un geriátrico de la zona. En total, 29 adultos mayores esperaron de forma preventiva en la vereda de enfrente, donde permanecieron acompañados por personal y vecinos mientras los bomberos avanzaban con el control del fuego.

El video del incendio

El combate del incendio demandó la intervención de efectivos de la policía, 50 dotaciones de bomberos y cerca de 15 cisternas, que trabajaron de manera coordinada durante varias horas. Según informó el segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester, Javier Astorga, el depósito afectado tiene dimensiones aproximadas de 20 por 20 metros y una altura cercana a los seis metros, lo que complicó las tareas: las llamas llegaron a superar ampliamente la altura de las paredes y generaron riesgo de derrumbe.

“Estuvo complicado. En un momento nos pusimos mal porque vos ves que la pared tiene seis metros y las llamas pasaban tres metros por arriba. Una chispita cae donde no tiene que caer y te quedás sin nada”, relató uno de los vecinos que vive junto al predio en diálogo con TN. El hombre también contó que dentro del depósito había una perra que no logró escapar.

El momento en el que las llamas comienzan a esparcirse

Recién cerca de las 4 de la mañana los bomberos lograron circunscribir las llamas y evitar que se propagara a otras construcciones. Sin embargo, durante varias horas continuaron las tareas de enfriamiento, remoción de materiales y escombramiento para prevenir posibles rebrotes, mientras la zona permanecía acordonada.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque los daños materiales fueron considerables. Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación y serán determinadas a partir de los peritajes que se realizarán en el lugar, una vez finalizadas las tareas de remoción y aseguramiento de la estructura.

Las consecuencias del incendio tras ser extinguido

“Cuando llegamos no había nadie y el incendio ya estaba totalmente desarrollado”, dijo Astorga al portal local Que Pasa Web. En tanto Cristian, el encargado del depósito, dijo que el siniestro podría haber sido intencional: “Encontramos papeles quemados debajo del portón y en toda la cuadra. No hay luz, gas ni electricidad en el lugar, todo está desconectado”.