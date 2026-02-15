Santa Fe: un hombre se atrincheró con dos armas blancas y fue reducido con una Taser

La policía de Santa Fe intervino este viernes en un episodio de tensión en Villa Gobernador Gálvez, donde un hombre se atrincheró en su domicilio con dos armas blancas, en medio de una aparente crisis, que lo llevó a amenazar con autolesionarse. La fuerza de seguridad recurrió al uso de una pistola Taser, una arma recientemente incorporada por la fuerza de seguridad y que genera una descarga eléctrica.

Según señalaron fuentes de la provincia de Santa Fe, la actuación de efectivos del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez, evitó un mal mayor ante la amenaza del hombre de lesionarse o agredir al personal sanitario y policial interviniente. El hombre se negaba a ser trasladado para ser internado.

De acuerdo a lo informado, el hombre se encerró en su cuarto con dos armas blancas. Fue entonces que la Policía recibió un pedido de colaboración de personal del Sies, el servicio de emergencias médicas, que ya se encontraba en el domicilio.

Acto seguido, la familia del involucrado permitió a las autoridades acceder a la planta alta de la vivienda para intentar convencerlo de que soltara las armas blancas. Sin embargo, ante su negativa, el personal policial irrumpió por la fuerza al dormitorio y logró reducirlo y desarmarlo bajo el uso de las Taser.

Las taser forman parte de la Policía de Santa Fe desde septiembre de 2025. Al día del hoy el gobierno de Santa Fe adquirió 100 pistolas y 100 lanzadores Byrna, lo que implicó además cursos espcializados para entrenar a las fuerzas provinciales.

Según se informó, las Taser pueden inmovilizar a una persona mediante una descarga eléctrica sin provocarle lesiones graves, mientras que la Byrna, que funcionan con dióxido de carbono, disparan proyectiles cinéticos de polímeros que pueden contener sustancias irritantes.

Otro antecedente

El primer uso de una Taser en Santa Fe se dio a fines de septiembre en la ciudad de Rosario, en medio de un caso de violencia de género.

El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre calle Ovidio Lagos al 8500, durante un procedimiento motivado por un llamado al 911 que alertaba sobre un episodio de violencia de género.

Según informaron entonces fuentes policiales a LA NACION, al arribar al domicilio, los agentes constataron que un hombre había violentado físicamente a su pareja. El agresor fue aprehendido, mientras que la víctima, en medio de una crisis nerviosa, debió ser asistida por los uniformados en el lugar.

En ese contexto, se hizo presente la hermana de la mujer, quien comenzó a increpar a los policías. Según se puede ver en los registros fílmicos captados por los efectivos presentes en el momento del hecho, la joven no atendió a las reiteradas advertencias y en un momento se abalanzó sobre el personal policial, con riesgo de intentar despojar del arma reglamentaria a alguno de ellos.

Frente a esa situación, una suboficial decidió utilizar su pistola Taser, aplicando una descarga que permitió reducirla de manera inmediata y sin que se produjeran lesiones.