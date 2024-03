Se conocieron las declaraciones de los jugadores de Vélez acusados de abusar de una periodista

Escuchar

“Son fragmentos de las declaraciones. No sé como accedieron porque la audiencia era privada. No se debería haber filtrado esa información”, con esa frase, uno de los abogados que defiende a los jugadores de Vélez, imputados por presunto abuso de una periodista en Tucumán, confirmó a LA NACION la veracidad de los textuales que inundaron las redes sociales y medios en las últimas horas.

Las declaraciones en cuestión formaron parte de la audiencia, celebrada a puertas cerradas, que derivaron en la prisión preventiva, con arresto domiciliario, para José Florentín, Brian Cufré y Abiel Osorio que, junto a Sebastián Sosa, son investigados por lo ocurrido en la madrugada del 3 de marzo en la habitación 407 del hotel Hilton, en San Miguel de Tucumán, luego de un partido disputado por el club porteño en la capital tucumana.

“Nos empezamos a besar, a acariciar. Uno de los chicos apagó la tele y nos quedamos a oscuras, solo había música. Me tocaba y yo la tocaba, luego se quita el short y nos acostamos. En un momento me dice que me ponga el preservativo, a lo que yo le dije que no tenía. Me pidió que le pase la mochila porque ella tenía. Sacó una cajita oscura, me lo puse y ahí empezamos a tener relaciones ”, fue parte de lo que declaró el jugador paraguayo José Florentín uno de los dos acusados de “abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas”.

En uno de los pasajes más comentados de su defensa, aseguró: “No fue tan largo porque yo acabé muy rápido, tengo ese problema. Me fui para el baño y me quedé un largo tiempo, porque me estaba limpiando. Tenía un poco de vergüenza de lo que pasó . En voz baja le pedí perdón por haber terminado rápido y ella burlándose se rio un poco”.

En el caso de Brian Cufré, imputado por los mismos cargos que Florentín, lo que trascendió de su declaración fue: “Se la veía distendida, charlaba mucho, se reía, todo superbién. Cuando la empieza a masajear, no se escucha nada, estaban lo más bien. Nosotros con Osorio jugando al Free Fire en el celular. Nunca se escuchó un ‘no’, nunca se escuchó un ‘pará’, nunca se escuchó nada. Tengo dos hijas chiquititas y si hubiera escuchado algo hubiera intervenido”.

En tanto, Osorio, a quien se le imputó el delito de abuso sexual simple, aseguró: “No tenía ganas de tener relaciones con ella y la abracé. Estaba inhibido, había visto que había estado con dos compañeros . Pasa ese momento, seguimos hablando y suena la alarma. Se levanta y empieza a buscar sus cosas”.

Sosa, el único que no quedó con prisión preventiva porque solo se le imputa la figura de partícipe necesario y que podría regresar en las próximas horas a Buenos Aires, tras juntar el dinero para la fianza, declaró: “Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños. No me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo. Nunca intenté engañarla, nunca le dije que la llamaba para una entrevista, nunca intenté presionarla, están clarísimas las conversaciones en los chats”.

Abiel Osorio, Brian Cufré y José Florentín en el juzgado la semana pasada. Gza. La Gaceta

“Mi vida es un infierno”

Horas antes, se había filtrado parte de la declaración de la denunciante: “Mi vida es un infierno. Me quitaron la dignidad, la sexualidad, la carrera, los sueños, la felicidad, la sonrisa y, sobre todo, las ganas de vivir”.

“Primero que nada voy a arrancar diciendo que para mí esto va a ser mi prisión, porque mi vida es un infierno y una cárcel desde hace tres semanas, me parece una locura. Yo tengo miedo de que se fuguen. Los medios económicos los tienen y las posibilidades también. No me parecería justo que ellos pasen lo que queda del juicio en una casa, en un country, con pileta, con un arco de fútbol pasándola bien cuando mi vida es un infierno hace tres semanas”, dijo la joven ante la jueza Eliana Gómez Moreira.

La denunciante agregó: “Yo no puedo ir a ningún lado sola. Me han filtrado la cara por chats de parte de ellos. Ese celular no es mío, los mensajes no salen de mi celular tampoco. Me han filtrado el domicilio. Me han filtrado el DNI, el nombre y todo. No puedo ir sola, ni siquiera comprar un libro al shopping por la mirada de la gente. Los comentarios que me han llegado han sido aberrantes. No solamente me han quitado la dignidad, la sexualidad, me han quitado la carrera, los sueños, la felicidad, la sonrisa y sobre todo, las ganas de vivir, pero sigo viva y sigo más fuerte que nunca y yo por eso voy a denunciar para que se haga justicia”.

“No acepto voluntariamente ir a un hotel con cuatro personas, poniendo textual que no se desubiquen, yo en ningún momento digo sí ‘fiesta loca para todos’. Nunca fueron mis palabras. Me quisieron desacreditar con la frase en el mensaje que yo estas cosas las hago sola, yo me refiero a que yo siempre, siempre que tengo un trato con un futbolista, sea para que me pasen el equipo, para que me pasen las formaciones, para que me cuenten las internas, para tomar algo, para tener una cita, para salir, para lo que sea, yo me maneje sola, y en privacidad. Tucumán es muy chico y yo nunca en mi vida he querido que mi vida deportiva, mi vida periodística, mi vida privada, lo que sea, se confunda con este hecho, como hacen creer acá. Yo di mi consentimiento para ir voluntariamente, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Yo acepté ir espontáneamente todo lo que sigue después no lo acepté, reiteró.

Ayer, la jueza Laura Casas resolvió que Osorio, Cufré y Florentín continúen con arresto domiciliario por 90 días, según informaron fuentes de la causa. “ Sosa está terminando los trámites de caución real, para que libren el oficio de libertad. A los otros le confirmaron la resolución que dispone un arresto domiciliario ”, dijo uno de los letrados a LA NACION.

Ante la consulta de su ya cuentan con un lugar en la provincia para cumplir el arresto, respondió: “Todavía no. Previo deben cumplir con una caución de $50 millones cada uno”.

