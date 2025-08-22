Se conocieron los audios enviados por el juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y laboral

“El hombre no puede evitar mirar lo que es la belleza femenina, para eso nacimos. Así que la mujer tiene que lucirse. Tiene que aprovechar los años en los cuales está espléndida para lucirse. Y te digo la verdad, te quedan muy bien esos vestidos, te ves muy bien, estás muy elegante. Además, porque sobre todo te vestís elegante, que no es fácil vestirse sexy y elegante”.

Los textuales forman parte de un mensaje de voz de WhatsApp que el juez Ernesto García Maañón le envió a G. B. S., una secretaria letrada que lo denunció por acoso sexual y laboral ante Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Hasta que estalló el escándalo, revelado por LA NACION a mediados del mes pasado, García Maañón, de 76 años, se desempeñaba como presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

"Te quedan muy bien esos vestidos". El audio del juez Ernesto García Maañón

En lo últimos días, G. B. S., por medio de su abogado, Juan Saucedo, amplió la denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a cargo de un sumario administrativo.

En la presentación, la denunciante aportó 154 mensajes de voz enviados y recibidos por WhatsApp y capturas de pantalla de numerosos chats que intercambió con García Maañón.

“Por otra parte, a partir de mi negativa a mantener otro tipo de vínculo, los audios o textos de WhatsApp fueron cortantes y cambiaron radicalmente, lo cual agradecí. Eran simplemente de índole laboral. En dos ocasiones me maltrató con agresividad en su despacho, gritándome ‘bocona’“, sostuvo G. B. S. en la ampliación de su denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION.

Tras la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense y el inicio de una causa penal, a cargo del fiscal José Amallo, García Maañón, García Maañón presentó su renuncia. Ahora, el gobernador Axel Kicillof debe definir si acepta o no la dimisión del magistrado.

En otro mensaje, enviado el 1° de abril pasado a las 23.27, García Maañón dijo: “Vos tenes una mezcla. Sos una mujer muy atractiva y te estoy elogiando objetivamente. No como me dijiste recién, que hay que tener cuidado porque te elogio. Muy atractiva, sin ninguna duda. Tenés mucho atractivo sexual, pero al mismo tiempo, tenes una contradicción, yo lo veo en tus estados todo eso que ponés: los pantalones que no me entran. Pusiste ‘en la playa, parezco un chanchito’ y yo no lo puedo entender porque... Nadie, porque realmente nada que ver con vos. Pero vos me dijiste una vez que tu mamá se reía y te criticaba eso que ponías y tiene razón, tenés que ir, como haces a veces, con la frente muy alta y sobre todo no dejarte faltar el respeto por nadie".

"Tenés mucho atractivo sexual". El audio del juez Ernesto García Maañón.mp4

Hasta la presentación de la denuncia en el máximo tribunal bonaerense, G. B. S. tenía el cargo de secretaria letrada y cumplía funciones “propias y exclusivas” en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro desde 2016. Antes, durante cuatro años, se desempeñó como auxiliar letrada.

Un día después de asumir como presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, García Maañón le mandó el siguiente audio a G. B. S.: “Bueno, te cuento, a mí me pareceS muy atractiva, o sea, creo que, no sé cómo decirte, pero bueno, hay una atracción sexual y afectiva con vos, que sentí no solo ahora, sino en la presidencia anterior, pero eso no va a afectar absolutamente nada a nuestra relación, va a seguir personal totalmente, y si la hubiéramos tenido anteriormente o ahora, tampoco afectaría nada, yo sé separar muy bien las dos cosas, pero muy bien, así que bueno, ya está blanqueado, te digo lo que me parece, me pareces una mujer atractiva, y al mismo tiempo te tengo afecto como persona, aparte de mujer, pero bueno, en cuanto al tema de hombre-mujer, me pareces muy atractiva, indudablemente, me encantaría tener una relación con vos de todo tipo, pero la que tenemos ahora me parece magnífica, y bueno, vas a estar sin ningún tipo de interés, te vas a sentir cómoda conmigo, en absoluto, en eso yo soy muy realista, lo que menos soy es desubicado y baboso“.

"Hay una atracción sexual y afectiva con vos". El audio del juez Ernesto García Maañón

Según informaron fuentes judiciales, en el expediente que lleva adelante el fiscal Amallo, G. B. S. todavía no pudo declarar porque se encuentra con atención médica y psiquiátrica. Se espera que en el próximo tiempo este en condiciones.