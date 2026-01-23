Se conoció un nuevo video de la abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas

Se conoció este jueves un nuevo video sobre la secuencia que derivó en la detención de Agostina Páez, una abogada e influencer argentina detenida en Brasil por realizar gestos racistas contra empleados de un bar. En la nueva grabación, que surgió de una cámara de seguridad del establecimiento gastronómico, se va a los trabajadores intercambiando comentarios contra la turista.

Según el nuevo material, los empleados del bar de burlaban de Páez e incitaron a una pelea, con lo cual su situación quedó complicada. Además, coincide con el relato de la argentina, quien había señalado que los trabajadores les habían realizado a ella y sus amigas gestos obscenos mientras se reían y las grababan. “Comenzaron a tocarse sus partes íntimas, como insinuando que algo nos iba a pasar, se reían, nos grababan”, sostuvo.

“Ahí es cuando tengo esa reacción malísima”, dijo Páez sobre las actitudes de los empleados y su forma de responder a los gestos. En tanto, agregó después que iba a contratar a un abogado en Brasil para pedir las cámaras de seguridad que, según su defensa, iban a aportar información a la causa.

Se conoció un nuevo video de la argentina detenida en Brasil

El incidente ocurrió el miércoles 14 de enero en un bar de Ipanema, Río de Janeiro, a donde la abogada argentina asistió con un grupo de amigas. Allí se desató una discusión con los empleados al momento de abonar la cuenta del consumo, ya que Páez denunció un intento de estafa por parte de los encargados del comercio.

La escena tuvo fuerte repercusión en Brasil y en la Argentina, especialmente tras la difusión de los videos que registraron el momento del incidente. Tras el hecho, circularon en redes sociales grabaciones en las que se ve a la turista realizando gestos contra los empleados simulando a un mono, además de comentarios racistas.

De momento, Páez cumple arresto con tobillera electrónica y se le tiene retenido el pasaporte, mientras continúa el proceso judicial. La legislación local califica el hecho como injuria racial y prevé el cumplimiento de la pena en una cárcel común. El juzgado interviniente negó la posibilidad de una excarcelación bajo fianza debido a la gravedad de los cargos.

Noticia en desarrollo.