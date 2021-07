“Se equivocaron de cuerpo”: una mujer denunció que le entregaron los restos de alguien que no era su hermano

Un verdadero escándalo derivó de un trágico accidente de tránsito ocurrido el miércoles pasado a la madrugada en la Ruta Nacional N°22, en Neuquén, donde dos personas perdieron la vida: la hermana de uno de los fallecidos denunció públicamente que estuvieron a punto de “velar a otra persona”, y que el cuerpo en el sepelio era de quien manejaba el auto que -según sus dichos- fue el que ocasionó el trágico siniestro.

“Se equivocaron de cuerpo, me entregaron el del que mató a mi hermano para velarlo. Y ahora soy yo la que tiene que entender”, escribió en un posteo a través de sus redes sociales Luján Acuña, hermana de Walter Ramón Acuña, quien perdió la vida en el incidente vial.

Según informaron medios locales, el choque frontal se reportó el miércoles 7 de julio alrededor de la 1:30 en cercanías a la localidad de Arroyito. Los vehículos involucrados fueron un Ford Ka y una Renault Kangoo, camioneta en la cual viajaba Acuña, de 54 años.

La colisión fue de tal magnitud que los dos vehículos quedaron destrozados e irreconocibles, y ambos conductores fallecieron prácticamente en el acto. Mientras que los cuerpos quedaron atrapados dentro de los habitáculos y debieron ser extraídos por los bomberos en un importante operativo, una tercera persona sobrevivió. Tras ser rescatada, esa persona fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario de la capital provincial, donde quedó internada en grave estado.

El velatorio y último adiós a Acuña se dispuso para el viernes 9 de julio por la mañana, y todo estaba previsto para, luego, trasladar los restos del difunto al depósito del cementerio central, al servicio de cremación. Sin embargo, la familia jamás imaginó con qué se encontraría en la sala velatoria: el cuerpo no era el de Acuña.

“Hay algo que no se está entendiendo; los peritos dicen que el Ford Ka se fue encima de la Kangoo. Hay un responsable con nombre y apellido, y me hablan de destino, fatalidad, el eclipse lunar, déjenme de jod..e..r..”, expresó muy molesta Luján, quien deslizó que el conductor del auto, y no el utilitario, fue el causante del choque que le costó la vida a su hermano. Y al que estaban, sin querer ni saber, a punto de velar erróneamente.

“Agradezco a quienes hicieron que esta vergüenza sea viral; a sus amigos, que no me han dejado sola desde ese día; a mis amigas del alma, que están, y a nuestros viejos vecinos, que querían que fuera velado en la Villa”, manifestó la mujer, oriunda del barrio Villa Florencia, de la capital neuquina.

El lugar de la ruta 22 donde se registró la trágica colisión, según las fuentes locales, es un sector de recta, por lo que todo indica que uno de los dos vehículos se habría cruzado de carril. En efecto, el director de Tránsito de la Policía, comisario mayor Roberto Bello, aclaró a medios provinciales que uno de los conductores involucrados -en la Renault Kangoo- viajaba en dirección Arroyito-Neuquén, mientras que el Ka lo hacía en sentido contrario.