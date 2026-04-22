Diego Rodríguez Reis gana el premio de poesía de la Fundación Antonio Ródenas García Nieto

El escritor Diego Rodríguez Reis (Buenos Aires, 1979), que reside en Villa La Angostura, ganó la sexta edición del premio de poesía de la Fundación Antonio Ródenas García Nieto, de Madrid. El pasado 12, el jurado anunció que La dimensión conocida, del argentino, había sido seleccionada como la distinguida con el primer premio entre las dieciocho finalistas de las 1844 obras postuladas de toda Hispanoamérica. El poemario será publicado por la editorial Pre-Textos y el autor recibirá seis mil euros en un acto de premiación en Madrid, en el segundo semestre de este año. Es el segundo escritor argentino en ganar este premio; en la primera edición, de 2021, se había galardonado Todas las islas del mundo, de Julio C. Torres.

“Me tomó por sorpresa, en principio, porque tiene un gran prestigio y se presentaron casi dos mil obras de todo el mundo –dice Rodríguez Reis a LA NACION–. Todavía siento que es casi inaudito que mi obra haya sido la seleccionada, no por una cuestión de calidad sino de cantidad: entiendo que también hay una feliz colaboración del azar y, más allá de los criterios, intento asumirlo con humildad. Además, recibí el llamado antes de las siete de la mañana, por la diferencia horaria con Madrid, por lo cual durante los primeros instantes la escena se me presentaba un tanto irreal”.

El escritor anticipa que la obra ganadora es “un libro más tranquilo, sosegado” que sus poemarios anteriores. “Los textos hablan sobre eso, justamente, los espacios cotidianos, a veces con amabilidad y otra veces alienados, falseados o desnaturalizados. Kafka escribió que lo bueno siempre es, en cierta forma, algo triste”.

La dimensión conocida será el cuarto volumen de poemas del escritor nacido en el barrio de La Boca, que creció en el Alto Valle del Río Negro y que reside en Villa La Angostura desde hace quince años, donde trabaja como profesor de Lengua y Literatura. En poesía publicó Lo levemente ajeno, La anchura y la llanura y after ego.

Si bien en el título alude al de la serie televisiva La dimensión desconocida, el territorio que explora incumbe al oficio literario. “Es un retorno a una poesía más expresiva en términos líricos, alejándose de los recursos narrativos de las obras anteriores”, señala Rodríguez Reis que también es autor de libros de cuentos y de la saga de novelas Ruido blanco (2019) y Negro espiritual (2025), coescritas Facundo Bocanegra. Integró el Centro Editor Municipal de San Martín de los Andes y el Fondo Editorial Neuquino. En 2020, fue seleccionado para la plataforma nacional Audiocuento; en 2021, recibió el tercer premio en el concurso de cuento del Fondo Nacional de las Artes, por La forma del amor y, en 2024, el segundo puesto en el Concurso Nacional de Cuento “Adolfo Bioy Casares”. Codirige con Cecilia Fresco el sitio cultural La Zona. Crítica y Ficción.