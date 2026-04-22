A primera hora de este miércoles, un motociclista falleció en la ruta 7, en Neuquén, tras ser atropellado por un camión y arrastrado varios metros sobre la transitada vía. Por el accidente de tránsito, se registraban intensas demoras para circular en la zona.

El fatal incidente vial ocurrió pasadas las 6.30 a la altura del puente del barrio Mercantiles, sobre la avenida Raúl Alfonsín, como es conocida esa ruta, sobre la mano Neuquén-Centenario. Debido al siniestro, la circulación se encontraba limitada a una sola mano de esa ruta.

Un camión embistió a un motociclista y lo arrastró varios metros sobre la ruta 7 en Neuquén; caos de tránsito en la zona. captura de redes

Según consignó el medio local LMNeuquén, el cuerpo de la víctima fatal quedó tendido sobre el asfalto con graves lesiones debido a que fue arrastrado por el rodado de mayor porte. En tanto, la moto del hombre, una modelo 110 cc. marca SIAM, fue hallada destruida debajo del camión.

Personal de Criminalística trabajaba en el lugar para realizar las pericias forenses correspondientes, mientras que el camionero permanecía retenido en el lugar con custodia policial.

Un motociclista murió en la Autopista Buenos Aires-La Plata

El último fin de semana se registró un episodio trágico en el kilómetro 35,5 de la Autopista Buenos Aires-La Plata: Ariel Federico Bellena, un joven de 24 años, falleció tras accidentarse con su moto en medio de una caravana de motocicletas. El hecho quedó registrado en un video y la Justicia aún investiga las causas del accidente.

Junto a Bellena viajaba una mujer de 21 años que resultó ilesa. La moto en la que iban ambos —una Motomel S2 150— terminó en un zanjón al costado de la ruta, a la altura del kilómetro 35,5, en sentido a la capital bonaerense.

El rodado de la víctima terminó en un zanjón

El video fue registrado por un integrante de la caravana que había quedado rezagado. Al avanzar y alcanzar a quienes encabezan la comitiva, quedó filmado cómo el motociclista perdió el control de su vehículo, ocasionando una colisión grupal. Las pericias confirmaron que la víctima fatal se trasladaba sin casco. Al momento del arribo del personal médico, se constató que, debido a la gravedad del impacto al caer del rodado, Bellena murió en el acto.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 y fue caratulada como homicidio culposo. En la misma intervino el Departamento Judicial Quilmes, que continúa con las actuaciones para determinar eventuales responsabilidades.