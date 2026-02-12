“Se lo electrocutará, tanto que ni su mamá lo va a reconocer”: la explícita advertencia de un comercio

SANTA FE.- Cansados de los robos, cada vez de mayor cuantía, los propietarios de un supermercado de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo, 155 kilómetros al sur de la capital provincial, colocaron en el ingreso al local un cartel dirigido a los delincuentes que lleva impresa una explícita advertencia, en la que se afirma que si las cámaras de seguridad detectan a un ladrón “se lo electrocutará, tanto que ni su mamá lo va a reconocer”.

El aviso, impreso y pegado en la puerta del negocio, no deja de ser preocupante, más allá que se aclaró que no es una amenaza concreta para sus “queridos clientes”, sino un advertencia a los que vienen robando el negocio .

No obstante, la situación generó acciones para ampliar la seguridad del local. El cartel señala que el establecimiento cuenta con un sistema de 15 cámaras de seguridad con un operador para monitorear en tiempo real el salón comercial. Pero luego añade: “ Este supermercado trata a la gente con honestidad; si se detecta un ladrón, se le electrocutará tanto que ni su mamá lo va a reconocer ”.

Para que no quedaran dudas de lo que piensan los dueños del lugar, el letrero subraya que las “consecuencias por robar serán bajo su propia responsabilidad”. Y “sugiere” a los potenciales ladrones que podrían ser alcanzados por la concreción de la advertencia: “No te conviertas en una vergüenza de la Argentina” .

Y añade que la medida amenazante se adoptó “por no tener otra opción” luego de haber sufrido “demasiados robos” en el negocio. No obstante, agradecieron la “comprensión” de los clientes ante la situación.

El texto y la fotografía del cartel se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de comentarios.

Cartel de un supermercado de Capitán Bermúdez, Santa Fe

El comercio está ubicado en el corazón del barrio Villa Cassini, en avenida General López al 800, de Capitán Bermúdez, una ciudad de 31.000 habitantes situada 15 kilómetros al norte de Rosario, que recuerda al uruguayo que perdiera la vida 11 días después del combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813.

Polémica

La trascendencia que alcanzó el cartel del supermercado del Gran Rosario llevó a consultas respecto de si su colocación debe se analizado por su capacidad disuasiva o si constituye una efectiva amenaza de provocar un daño físico y, en consecuencia, pasible de un reproche legal.

Algunos juristas admiten que la posición explicitada por la empresa en el cartel podría encuadrarse en figuras penales si se interpreta como una intimidación.

No obstante, muchos comerciantes resaltan que ésta y otras acciones de los empresarios se adoptan ante la falta de respuesta frente a las denuncias de este tipo de delitos, ya que en muchos casos las detenciones luego se traducen en liberaciones rápidas, por lo que hay numerosos casos de reincidencia.