Santa Fe apuesta por el arte con identidad propia en la sexta edición de +Feria

SANTA FE.- El río Paraná, su barro, el bordado, la cerveza… el arte santafesino tiene sus leitmotiv, y se aprecian en la sexta edición de +Feria, donde más de 130 creadores presentan el arte de esta ciudad y sus vecinas, enraizado en su identidad, paisaje e historia. El 85% de los participantes son locales. Y tanto los creadores como los compradores tuvieron capacitaciones antes de la feria, para que el circuito comercial llegue a este fin de semana bien aceitado. Las alianzas con plataformas, cámaras y residencias apuntan a que estos tres días sigan propiciando la profesionalización de la escena.

Hasta el domingo, la entrada a los Altos de la Estación Belgrano es gratuita, y la participación también. Los stands son más que gratis: los 40 expositores seleccionados por convocatoria pública nacional, de Santa Fe y su área metropolitana, y algunos de Entre Ríos (Paraná), Buenos Aires (CABA y San Nicolás) y Córdoba, recibieron una asignación estímulo para acompañar económicamente su participación. El esfuerzo es de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. Los empleados de los museos locales trabajan en la feria.

El taller De la Guardia presenta sus sesenta años de enseñanza con una instalación de alumnos María Paula Zacharías

La cerámica es una de las prácticas más recurrentes. Está presente en la gran instalación del taller de cerámica de La Guardia, donde hace 60 años investigan y preservan técnicas antiguas de la cerámica del litoral. “Hay muy lindo clima, muy buena predisposición, los artistas tienen muchas ganas de contar sobre sus obras, vinieron muchos visitantes estos días y se lograron muchas ventas”, cuenta Joaquín Rodríguez, curador de esta edición.

“Logramos que sea visible la impronta local. Eso hace que la gente venga a la feria a comprar y a consumir arte santafesino y regional. Lo que se puede venir a comprar en esta feria no es tan fácil de encontrar en otras geografías del país”, dice la directora de Museos y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, María Laura Martínez Spaggiari, artista ella también. Antes de la feria, prepararon el terreno con una formación para artistas a cargo de la galerista Herminda Lahitte (cómo armar un certificado de autenticidad, por ejemplo) y otra para unos setenta compradores, Vivir con Arte, sobre la importancia de comprar como forma de preservar el patrimonio, y cómo perder la vergüenza de preguntar los precios. Muchos lo llevaron a la práctica el viernes, a puertas cerradas, cuando se concretaron muchas ventas.

El espacio "500, el liso", con una instalación que se piensa como un caballo de Troya ingresando en el mundo del arte María Paula Zacharías

La muestra organiza a los artistas según trayectoria: Legado (con maestros como Andrés Dorigo, Juliana Frías, Susana Ocampo y Nydia Andino), Pulso (mediana carrera) y Visión (emergentes). Hay puntos rojos en las tres secciones, con valores expresados en pesos, que van desde 180.000 a más de un millón de pesos.

El arte litoraleño es palpable en esta feria. “La naturaleza, el vínculo con el agua. Una materialidad de la tierra, el barro. El bordado. Hay una identidad que se entiende al ver a los artistas juntos en la feria. Hay iconografías de la cultura santafesina, como la cerveza, referencias a personajes y a marcas”, intenta descifrar Analía Solomonoff, jurado de selección.

La noche santafesina en una cervecería muy concurrida, por la artista Eva Luna María Paula Zacharías

La activación artística se expande más allá de la estación de trenes. La Fotogalería Municipal y Fundación Proa presentan dos exposiciones con fotos de Buenos Aires de Horacio Coppola y Facundo de Zuviría, y de la ciudad, con los artistas locales Carolina Tarré, Hurra Grattier, Lucas Castro, Sebastián Pachoud y Gastón Cervino. Daniela Arnaudo tiene una exposición de bordado en La Josefa y Mauge Suárez puso color y forma a las paredes del Museo Rosa Galisteo.

Diderot.Art presenta Cápsula Santa Fe, una sección digital de comercialización online con una selección de artistas locales (www.diderot.art), donde se puede ver y comprar obras durante 30 días. En los pasillos de la feria, se puede navegar en pantalla táctil, pero en su portal amplía el alcance de la feria en tiempo y espacio.

+Ferias tuvo récord de premios. Algunos de los ganadores: Rita Reginelli, Paco Bergallo, Antonella Peretti, Mer Kala, César Núñez, Mariana Goñi, Elisa Culzoni, Mario Quinteros y Ángeles Rivero María Paula Zacharías

Otra alianza virtuosa es con Giro, la Cámara de Galerías de la provincia de Santa Fe, que antes nucleaba a los galeristas rosarinos, solamente. Rosario siempre estuvo cerca, pero no de su vecina, Santa Fe: “Es una herencia que ya me parece que estamos a tiempo de empezar a desarmar”, señala Priscila Sandoval, directora de Giro. Mientras suma socios de esta ciudad, abrió un consultorio donde todas las tardes ofrece asesoramiento para proyectos de arte. Además, aportó cuatro premios adquisición, que recibieron los artistas Rita Reginelli, de Proyecto Garager; Paco Bergallo, de la Dealer colectivo; otra obra de Bergallo, hecha en colaboración con Antonella Peretti, y otra pieza de Mer Kala, de Riorosa.

El stand de Mario Quinteros, "Murestrario", fue uno de los espacios premiados Gabriel Altamirano Gabaltam

El Premio In Situ creado por Abel Guaglianone y Rodríguez dio dos premios no adquisición a un proyecto, la galería Núcleo que dirige César Núñez, y a la artista Mariana Goñi. La Fundación La Calandria, distinguió a la artista Elisa Culzoni, creadora de una serie de collages de papel de casas de barrio. El artista Mario Quinteros recibió un premio estímulo por su stand, Muestrario. Otro estímulo fue para la artista santafesina Ángeles Rivero.

Más buenas noticias: Residencia Vergel becará un artista local para integrarse durante seis meses a un equipo de salud de un hospital público, para hacer prácticas en diálogo con pacientes y la comunidad hospitalaria. Hoy ofreció un taller dirigido a artistas de la ciudad.