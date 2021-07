“Se lo tragó la tierra”: la desesperada búsqueda de un chico de 9 años moviliza a todo un pueblo

Un importante despliegue de cerca de un centenar de efectivos distintas fuerzas y rastrillajes se desarrollaban esta tarde en la localidad de Pirané, Formosa, para dar con el paradero de un chico que desapareció el fin de semana. Se llama Juan Ángel Romero, tiene 9 años y su madre denunció el sábado al mediodía en una comisaría que su hijo no había regresado a casa.

Según informaron medios locales, el operativo se inició alrededor de las 20 del mismo sábado y se intensificó en las últimas horas por las zonas aledañas, por donde el niño solía transitar. Participan de los rastrillajes personal de la Policía de Formosa, de la Gendarmería Nacional, de la División Bomberos de Pirané y de la División Policía Montada.

“Se encontraron ropa y zapatillas, pero no eran del nene. No hay rastros, no tenemos nada, se lo tragó la tierra. Los padres están separados y él vive con sus hermanos y su mamá; es epiléptico y tiene que tomar su medicación tres veces al día”, alertó, en diálogo con medios locales, Mónica Gil, una amiga de la familia.

El niño tiene 9 años y está desaparecido desde el sábado 3 de julio, padece de epilepsia Missing Children

Según trascendió, Ángel había estado jugando en la casa de un vecino y cuando se iba hacia su casa se perdió.

“Nadie lo vio desde el mediodía; es increíble, teniendo en cuenta que Pirané es chico y nos conocemos todos. Es como si se lo hubiese tragado la tierra, no se sabe nada”, insistió la mujer.

Desde Missing Children difundieron la ficha con la imagen y datos del niño, al tiempo que desde Pirané solicitaron al Ministerio de Seguridad de la Nación que se active el protocolo “Alerta Sofía”, tal como sucediera con Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña de 5 años desaparecida hace tres semanas en San Luis.

“Desde el momento en que se tomó conocimiento del pedido de paradero hasta ahora se inspeccionaron las casas de familiares y amigos del nene; hay entre 80 o 90 policías que llegaron desde Formosa y otras localidades vecinas para la búsqueda. No es la primera vez que este chico se pierde, pero esta vez no hay una pista certera y lamentablemente hubo muchas llamadas con pistas falsas”, expresó esta tarde el comisario Mayor Pablo Torres, director general de Institutos Policiales, a cargo del operativo.

El funcionario policial informó en Radio Formosa 88.1 que la búsqueda se realiza dentro de la misma localidad -situada unos 120 kilómetros al noroeste de la capital provincial-, así como en los piletones de agua potable, domicilios de los barrios Obrero y San Antonio, fábricas carboneras y ladrillerías. También, en otras localidades vecinas, como Zapla, 4 Bocas y Loma Senés.

LA NACION

