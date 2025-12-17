Se suicidó un suboficial mayor en una dependencia militar de Monte Caseros

El cuerpo de un militar del Ejército fue encontrado hoy en el Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional, en la localidad correntina de Monte Caseros. Las primeras versiones sobre la muerte de Juan Javier Pereyra hicieron referencia a un presunto suicidio, por lo que sería el segundo caso en menos de 24 horas que se registra en esa institución castrense, tras el fallecimiento del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que se disparó en su puesto de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos.

Las circunstancias que rodearon al deceso notificado en Monte Caseros aún no fueron esclarecidas. El cadáver del suboficial de 48 años apareció ahorcado en la mencionada dependencia militar, que integra el Regimiento de Infantería 4.

Peritos de la Gendarmería trabajaron en la escena del hecho bajo supervisión del juzgado federal de Paso de los Libres.

“El Ejército Argentino lamenta comunicar el fallecimiento del Suboficial Principal Juan Pereira, quien fue hallado sin vida en horas de la madrugada del día 17 de diciembre, en instalaciones del cuartel de la guarnición de Ejército Monte Caseros”, indicó la fuerza en un comunicado de prensa.

Y agregó: “Las autoridades militares locales se encuentran a disposición para responder requerimientos de la justicia interviniente. Finalmente, la institución expresa públicamente su pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”.

Por su parte, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, lamentó la muerte del suboficial. “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia”, dijo.

En el caso del soldado que se suicidó en la Quinta Presidencial de Olivos fue encontrada un texto en el que se explicaban los motivos de la decisión. “La carta es un texto para despedirse de su familia y de sus ‘camaradas’ donde explica, palabras más, palabras menos, que tenía problemas económicos”, sostuvo a LA NACION una fuente que participa de la investigación.

Si bien no fue hallada una carta similar en la escena del hecho en Monte Caseros, trascendió que motivos económicos también estarían detrás de la trágica determinación tomada por el suboficial mayor Pereyra, nacido en Chajarí y que, además de su rol como militar, en el que alcanzó el mayor grado en la carrera de suboficial, se destacaba como deportista y árbitro en ligas locales de fútbol.