2000 km y 3000 efectivos: las impactantes fotos de las operaciones de las Fuerzas Armadas en la Patagonia

El Ejército Argentino ejecutó recientemente uno de los despliegues de tropas y material bélico más significativos de los últimos años. La maniobra, que abarcó vastas extensiones de la geografía austral, movilizó a más de 3000 efectivos provenientes de la ciudad de Buenos Aires y siete provincias argentinas. Para alcanzar el escenario de operaciones, las unidades recorrieron distancias de hasta 2000 kilómetros mediante una compleja logística que integró medios ferroviarios, aéreos y automotores, consolidando una operatividad autónoma en un entorno de alta complejidad estratégica. "Kekén, palabra de la cultura patagónica que significa ‘amanecer’, da nombre a uno de los mayores despliegues de tropas y material de los últimos años", explican desde el Ejército.

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El Ejército puso a prueba su capacidad operacional en la Patagonia

El despliegue estuvo marcado por una exhibición de poder de fuego y modernización tecnológica. Sobre el terreno, se movilizaron vehículos blindados, camiones y helicópteros, además de sistemas de drones y guerra electrónica. Entre los elementos destacados se encontró el debut operacional en suelo patagónico de los blindados TAM 2C-A2 y los vehículos Stryker 8x8. Asimismo, se efectuó un tiro real con el sistema de armas antiaéreas RBS-70 NG y se integró el radar de vigilancia aérea RPA-200, diseñado por la firma nacional INVAP, evidenciando los avances en los núcleos de modernidad del Ejército.

Las acciones se distribuyeron según las características del terreno. En las proximidades de Sarmiento, el peso del ejercicio recayó en los vehículos blindados y mecanizados. Simultáneamente, en el litoral patagónico, fuerzas especiales ejecutaron técnicas de infiltración en terrenos de difícil acceso, mientras que tropas paracaidistas realizaron saltos desde aeronaves en vuelo sobre las ciudades de Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado para asegurar objetivos clave. A este despliegue se sumó la participación de la Compañía de Cazadores Patagónicos, unidad con asiento en Chubut altamente instruida para operaciones en profundidad.

El Ejército puso a prueba su capacidad operacional en la Patagonia

La dimensión conjunta fue un eje transversal en Kekén. La Fuerza Aérea Argentina aportó un Hércules C-130 para los lanzamientos de personal y colaboró en el transporte de helicópteros Bell UH-1H, mientras que la Armada brindó cobertura del espacio marítimo con un avión P-3C Orion. Además, el ejercicio incluyó simulaciones de ciberdefensa, donde sistemas computacionales desafiaron la capacidad de respuesta ante amenazas en múltiples dimensiones, articulando la adaptabilidad doctrinaria frente a las demandas de los conflictos modernos.

El Ejército puso a prueba su capacidad operacional en la Patagonia

El ejercicio, supervisado por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y la División de Ejército 3, culminó con una visita operativa encabezada por el ministro de Defensa y las autoridades de las tres fuerzas armadas. La presencia del jefe del Ejército durante toda la ejecución subrayó el compromiso con la experiencia en terreno, fortaleciendo la interoperabilidad y la capacidad de sostenimiento logístico en condiciones extremas y bajo cualquier escenario climático posible.