Secuestran el tercer cargamento de droga en una semana oculto en camiones cargados de listones de madera

Los volúmenes de contrabando de marihuana secuestrados en tránsito sugieren que la cosecha de Cannabis sativa en Paraguay rozó su propio récord. Al menos en la Argentina, los últimos procedimientos revelan algunas particularidades; una de ellas, un modus operandi reiterado para enmascarar importantes lotes de droga traficados en un solo viaje.

En la última semana fueron detectados en rutas de Misiones y Corrientes tres camiones que ocultaban bajo el cargamento de listones de madera documentado en sus manifiestos de viaje hacia Buenos Aires, miles de ladrillos de marihuana. Los operativos tuvieron como saldo el secuestro de más de diez toneladas de droga.

Secuestro de 2600 kilos de marihuana ocultos bajo tirantes de madera en Misiones

Las rutas nacionales 14 y 12, y la red de carreteras provinciales que las atraviesan, son la vía rápida de las cargas de madera, un commodity del monte mesopotámico argentino. Por eso, el transporte de este tipo de material desde el noreste del país hacia el sur no es inusual. Los listones de pino y eucalipto de la zona, típicos para la confección de encofrados en obras en construcción, también son cargas habituales. La marihuana prensada paraguaya también lo es.

El camión que transportaba 2600 kilos de marihuana secuestrado en la frontera entre Misiones y Corrientes Prensa Gendarmería

En las últimas horas, la Gendarmería descubrió, casi en el límite de Misiones y Corrientes, un cargamento de más de 2600 kilos de cannabis. Escondidas dentro de seis cofres armados con los listones de madera aserrada que se suponía que era la carga que era llevada desde la localidad de 9 de Julio, en la zona de Eldorado, hacia el partido bonaerense de San Fernando, había bolsas de nylon negro que contenían 2836 paquetes de droga.

La imagen de la droga Prensa Gendarmería

Como en los casos anteriores, el binomio escáner-can rastreador fue esencial para orientar la requisa a la hora de la inspección de los camiones. Las imágenes de las pantallas revelaron, inicialmente, la presencia anómala de lo que parecía ser un producto vegetal estibado entre los listones de pino y eucalipto. Luego, León, el perro entrenado de uno de los equipos cinológicos de la Gendarmería, reaccionó ante la evidente presencia de droga en el semirremolque inspeccionado en el paraje Centinela, a la altura del kilómetro 785 de la Ruta Nacional N°14, por el personal de la Sección Reforzada “San José”, del Escuadrón 8 “Alto Uruguay”.

Los dos ocupantes del camión, ambos argentinos, terminaron detenidos, y los 2687 kilos de marihuana y el camión con acoplado fueron incautados y quedaron, a disposición del Juzgado Federal de Posadas, confiscados en la sede del Escuadrón.

Decomiso de más de siete toneladas de marihuana en Misiones Prensa Gendarmería

El primer golpe

En ese mismo puesto de control, pasada la localidad de Pindapoy, en el sur misionero, el escáner móvil y el olfato de la perra Jackie les permitió a los gendarmes detectar y secuestrar 9361 ladrillos de marihuana compactada que estaban perfectamente estibados en 21 cajones hechos con madera de machimbre de obra.

En ese caso, el camión con acoplados que escondía 7419 kilos de marihuana debajo de los tirantes se dirigía a la ciudad bonaerense de Pehuajó. El conductor del vehículo fue detenido.

Los operativos de control en las rutas argentinas se habían reforzado luego de que, pocos días antes, se produjera un histórico decomiso de droga en Paraguay. El 8 de diciembre, la Secretaría Nacional Antidrogas de ese país confirmó el secuestro de 89 toneladas de marihuana que eran transportados en un convoy de 19 vehículos que recorrió más de 120 kilómetros sin ser detectado por las autoridades policiales locales.

Aquel decomiso se produjo en la zona de Salto del Guayra, en el límite entre Paraguay y Brasil. Si bien prácticamente toda la marihuana que ingresa en la Argentina se produce en territorio guaraní, la dirección del convoy de vehículos cargados de droga y el lugar de su detención permitieron inferir a las autoridades que el inmenso cargamento estaba destinado al mercado brasileño.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay confirmó el mayor decomiso de marihuana en tránsito en la historia de ese país: 88.991 kilogramos de cannabis prensado SENAD

No obstante, el monumental golpe encendió alarmas en toda la región. A través de los mecanismos de cooperación entre fuerzas del Mercosur se intercambió información y en cada país, las fuerzas reforzaron controles en las rutas.

El primer gran cargamento descubierto desde aquel del convoy que cruzó de oeste a este el territorio paraguayo sin que en ninguna de las 11 comisarías que cruzaron en su camino les llamara la atención fue, justamente, el de las más de siete toneladas de marihuana escondidos en el camión que llevaba tirantes de madera a Pehuajó.

Pero ese golpe no frenó a los narcotraficantes de la ruta. El viernes, efectivos del Escuadrón Fontana, de Chaco, apostados en la Ruta Nacional 16, tomaron nota de un camión que había cruzado el Puente General Belgrano, que se eleva sobre el río Paraná para unir la ciudad de Corrientes con Resistencia.

Más de 1600 kilos de marihuana secuestrados cerca del puente que une Chaco y Corrientes Prensa Gendarmería

Detuvieron la marcha del transporte, algo para lo cual el conductor no estaba preparado. Los gendarmes lo advirtieron en cuanto lo notaron nervioso y detectaron sus primeras vacilaciones ante las preguntas de rigor.

La caja del camión rebozaba de cajones de madera vacíos; los que sobresalían no estaban correctamente estibados, un aspecto que a los uniformados les llamó rápidamente la atención, dado que los transportistas están obligados a velar por la forma en que están estibadas sus cargas en tránsito.

Se treparon al camión y sacaron los primeros cajones de fruta: debajo asomaron los panes rectangulares chatos envueltos firmemente con nylon y cinta de embalar marrón. Eran 1646 “ladrillos”, que representaban un total de 1199 kilos de marihuana.

Entre los tres procedimientos fueron detenidos cuatro transportistas y se incautaron 11,2 toneladas de Cannabis sativa. La Justicia federal ordenó la intervención del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Frontera para profundizar las investigaciones a partir de los procedimientos recientes para establecer cuál es el origen de la droga, reconstruir la logística de transporte narco y determinar si, eventualmente, y dado el modus operandi prácticamente calcado, todos esos intentos de contrabando de marihuana fueron ejecutados por la misma organización criminal.