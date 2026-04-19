Dos funcionarios de la DEA que trabajaban en operativos antidrogas murieron en un accidente de auto en México

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters). - Dos funcionarios estadounidenses y otros dos mexicanos fallecieron este domingo en un accidente de automóvil en el norte de México. Las víctimas habían asistido a ese país para apoyar a las autoridades locales en procedimientos especiales para combatir a los cárteles de droga, anunció la Embajada de Estados Unidos en la capital mexicana.

La Fiscalía del estado de Chihuahua, donde se registró el siniestro vial, informó que el incidente se produjo cuando los funcionarios regresaban de “un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos”. Dos miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones también perecieron en el accidente.

Trabajaban en un operativo antidrogas en México y fallecieron en un accidente de auto. captura de

“Las autoridades del estado de Chihuahua están llevando a cabo la investigación. Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los fallecidos”, dijo un portavoz de la embajada estadounidense, sin dar detalles sobre la identidad y rango de las víctimas.

En tanto, las dos personas de la Agencia Estatal de Investigación que murieron en el accidente son el director, Pedro Oseguera, y otro integrante de la institución llamado Manuel Genaro Méndez Montes, detalló la fiscalía local. “Reconocemos su valentía, entrega y compromiso con la seguridad de nuestro estado. Acompañamos a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos ante esta irreparable pérdida”, comunicaron.

Trabajaban en un operativo antidrogas en México y fallecieron en un accidente de auto. captura de

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”, dijo en la red social X el embajador Ronald Johnson.

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