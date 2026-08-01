Secuestraron un arsenal militar y elementos con simbología nazi en la casa de un hombre de 89 años en Flores

La Policía de la Ciudad secuestró este sábado un gran arsenal militar e indumentaria con simbología nazi en la casa de un hombre de 89 años en el barrio porteño de Flores. Una vecina había llamado al 911 luego de que el hombre se descompensara en su hogar.

El móvil policial de la Comisaría Vecinal 7C llegó a una casa en Lautaro al 100 junto a personal médico del SAME, que se encargó de trasladar al propietario del inmueble al Hospital Piñeiro. Fue entonces que los efectivos hallaron una gran cantidad de elementos con simbología nazi, además de armas de fuego y municiones.

cuando los efectivos ingresaron al hogar distinguieron el gran arsenal militar

A partir del hallazgo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, ordenó que se realice un inventario de las armas y objetos. Esta tarea quedó a cargo de la Policía Científica y las divisiones Balística y Explosivos.

Dentro de la vivienda encontraron armas de uso militar, entre ellas fusiles y ametralladoras.

Secuestraron un arsenal militar e indumentaria con simbología nazi en la casa de un hombre de 89 años en Flores

Incautaron además 14 armas de puño, entre pistolas y revólveres de distintos calibres y modelos, una ametralladora pesada con trípode, dos fusiles pesados, once fusiles y carabinas de distintas épocas, una importante cantidad de municiones, 22 evidencias relacionadas con material explosivo y proyectiles de artillería y granadas de mano.

Fueron incautadas catorce armas de puño, entre pistolas y revólveres de distintos calibres y modelos

En paralelo, secuestraron cascos, armas blancas, accesorios y piezas con simbología nazi. El juzgado ordenó el secuestro y la verificación de la numeración de cada elemento, para saber si se encuentran debidamente inscriptos en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Hallaron proyectiles de artillería en el hogar

Antecente en Gerli

Detectives de la Policía de la provincia de Buenos Aires allanaron el pasado 10 de junio la casa de un hombre, situada en Gerli, en el partido de Avellaneda y descubrieron un arsenal e insignias nazis.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad bonaerense. La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Contraterrorismo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Ocurrió dos meses después de que descubrieran una publicación sospechosa de Marketplace, la sección de avisos clasificados de Facebook, donde ofrecía a la venta uniformes militares del ejército de los Estados Unidos y de Alemania, en especial los que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial.

Vendía por internet uniformes militares nazis, lo allanaron y le descubrieron un arsenal Policía Bonaerense

“Llamó la atención que en el pasillo de la propiedad había baldosas que tenía como imagen la cruz esvástica”, dijeron fuentes policiales.

En el procedimiento, ordenado por el juez federal de Quilmes Alberto Recondo, los detectives policiales secuestraron pistolas, revólveres, escopetas, municiones, cascos y chaquetas militares e insignias metálicas con la cruz esvástica y literatura nazi.

“No solo había metálicas con la cruz esvástica, también fueron secuestrados cintos, gorras, dagas y hasta una medalla militar con la cruz esvástica”, dijeron fuentes judiciales.