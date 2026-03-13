Simulaban ser de primera marca, pero eran truchos: secuestraron más de 26.000 relojes

Simulaban ser relojes de marcas Rolex, Casio, Diesel y Oakley, pero eran realidad eran truchos. En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) secuestró, en Misiones, en la frontera con Paraguay, un cargamento valuado en 1000 millones de pesos.

Así lo informó la ARCA en un comunicado de prensa. “En el marco de los controles habituales que realiza la Aduana, personal de la División Investigaciones y Operativa Regional de la Dirección Regional Noreste detectó irregularidades en un transporte de carga que intentaba salir del país por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, en la ciudad de Posadas”, se explicó oficialmente.

Según se sostuvo, el procedimiento se originó a partir de una alerta emitida por la Secretaría de Riesgo Regional, que identificó inconsistencias en una “destinación suspensiva” correspondiente a un camión con chapa patente paraguaya.

Dos de los relojes secuestrados por la Aduana ARCA

Primero se realizó un control “no intrusivo”, después de decidió hacer una “apertura física” de la carga que transportaba el camión.

“Durante la verificación, los efectivos constataron que parte de la mercadería transportada consistía en relojes que presentaban indicios de imitación o falsificación de marcas reconocidas como Casio, Rolex, Diesel y Oakley. Para corroborar esta situación, se remitieron imágenes y detalles de los productos a la División Prohibiciones y Fraude Marcario, que determinó que los relojes no eran originales y vulneraban acuerdos de propiedad marcaria, configurándose un presunto fraude marcario”, se sostuvo en el citado comuicado de prensa.

En total se secuestraron:

19.570 relojes imitación marca Casio

3400 relojes imitación marca Rolex

2600 relojes imitación marca Diesel

1000 relojes imitación marca Oakley

“El valor estimado de la mercadería secuestrada es de 1000 millones de pesos”, dijeron las fuentes consultadas.