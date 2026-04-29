Mataron a una comerciante por una supuesta deuda en el alquiler de un negocio de cotillón

Una mujer de 47 años fue asesinada de un disparo tras una discusión ocurrida en un comercio de la ciudad bonaerense de La Plata y la policía detuvo al presunto autor del homicidio.

El episodio ocurrió en un comercio del rubro cotillón y repostería, conocido como “Coty Land”, ubicado en la calle 37, entre 9 y 10, donde el propietario local hirió a balazos a Paula Lastiris por una supuesta deuda económica que se habría originado por el alquiler del inmueble, de acuerdo con lo consignado por la agencia Noticias Argentinas.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San Martín en estado grave, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció, mientras que la policía bonaerense arrestó al sospechoso en calle 35, entre 5 y 6, tras un operativo cerrojo.

De acuerdo con el testimonio del esposo de la víctima, el conflicto entre ambos se habría originado por una deuda de alquiler del local.

En el lugar trabajaron oficiales de la Comisaría 2da., junto con personal del Escuadrón Motorizado y otras unidades policiales, al tiempo que la causa quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien investiga el hecho como homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego.