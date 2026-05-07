Solo 46 de los 350 inscriptos superaron el proceso de ingreso a la Policía Municipal de San Isidro

La Patrulla Municipal de San Isidro sumó 46 efectivos a su sistema de seguridad preventiva. Lo singular es que ese número representa solo el 13% de los 350 postulantes que comenzaron el último proceso de selección.

Según informó el gobierno municipal en un comunicado, los nuevos agentes fueron puestos en funciones tras un acto encabezado por el intendente Ramón Lanús. El sistema de seguridad del distrito ya cuenta con 300 oficiales que reciben capacitación permanente, destinados a la prevención, se agregó. Se les suman 145 oficiales de monitoreo, 130 patrullas y 2646 cámaras de videovigilancia.

La formación de los nuevos oficiales incluyó 12 materias técnicas, desde Criminalística hasta Geografía Operativa, clave para reducir los tiempos de respuesta ante las alertas del Centro de Operaciones Municipal (COM).

“Desde el primer día de gestión dije que me iba a hacer cargo de la principal preocupación de los vecinos: la seguridad. Y así lo hemos hecho, sin importar que se trate de una responsabilidad provincial. Desde entonces, fortalecimos el sistema de seguridad de San Isidro incorporando más cámaras, más móviles, más tecnología y más oficiales, con una formación de excelencia como la que hoy culmina”, enfatizó Ramón Lanús.

El intendente añadió: “Estamos formando a nuestra patrulla municipal como policía, porque de hecho trabajan en la prevención del delito junto con la policía de la provincia. Por eso seguiremos insistiendo sobre la necesidad de una ley de policía municipal que institucionalice y otorgue un marco legal a los municipios que, como San Isidro, se están haciendo cargo de la seguridad”.

De los 46 egresados, 25 oficiales prestarán servicio en la Patrulla Municipal y 21 cumplirán funciones de prevención en la vía pública a pie.

En el caso de los que conduzcan móviles, la formación incluyó prácticas en pistas donde simularon persecuciones y maniobras evasivas en entornos urbanos complejos.

La Secretaría de Seguridad de San Isidro subrayó: “Buscamos consolidar perfiles de oficiales de Seguridad profesionales. Para eso desarrollamos un plan de estudios exigente que brinda herramientas concretas para intervenir con mayor eficiencia. Esto implica mejorar procedimientos, capacidades físicas y el manejo de crisis con una preparación táctica superior”.

Entre los egresados hay diez oficiales que recibieron capacitación adicional para integrar las Brigadas de Operaciones Inmediatas (BOI) y las Brigadas de Orden Urbano (BOU), orientadas a mejorar la capacidad de respuesta y la presencia territorial.