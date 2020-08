Suelta de globos y un mural para exigir justicia por el crimen de un remisero

Kevin Strietzel Quiroz Crédito: Télam

Ciudadela. A Kevin Strietzel Quiroz lo acribillaron en Fuerte Apache, hace un año; fue víctima involuntaria de un ajuste de cuentas entre bandas por un homicidio

Familiares de un remisero asesinado de cuatro balazos cuando iba a trasladar a un pasajero en el complejo Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, y fue atacado por cinco delincuentes que iban en dos autos por el conjunto habitacional de Ciudadela, lo recordarán pasado mañana con una suelta de globos y un mural en una cancha de fútbol barrial y reclamarán justicia, al cumplirse un año del crimen.

La jornada es organizada por la madre de la víctima, Kevin Strietzel Quiroz, y durante el evento se colocará una plaqueta en su memoria.

Kevin, de 26 años, fue baleado el 3 de agosto del año pasado y en la investigación del fiscal Daniel Cangelosi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de San Martín, hay un detenido: Jorge Humberto Villanueva, de 49, que está acusado de ser el presunto autor de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda".

La causa ya fue elevada a juicio oral por el Juzgado de Garantías N°2 de San Martín, mientras que el fiscal continúa con una segunda etapa de pesquisa en procura de localizar a los cuatro cómplices del único detenido, indicaron a la agencia de noticias Télam fuentes judiciales.

Al cumplirse un año del crimen, Mariana Quiroz, la madre de Kevin, organizó la jornada de suelta de globos junto a otras seis madres de víctimas que forman parte de la ONG "Resurgir después de vos", cuyo objetivo es ayudar a las familias que fueron víctimas de casos de inseguridad en el partido de Tres de Febrero.

Las actividad comenzará el 12 de este mes a las 16, en un predio con una cancha de fútbol barrial situado en Colón y Nuestra Señora de Loreto, de Villa Raffo, en la localidad de Sáenz Peña, Tres de Febrero.

El encuentro comenzará con una suelta de 12 globos de color violeta y blanco, y a su turno, Mariana soltará un globo rojo con forma de corazón. También se descubrirá un mural que lleva el nombre del remisero asesinado, con la leyenda "La canchita de Kevin".

Víctima equivocada

La madre de la víctima explicó a Télam que a su hijo lo mataron "por un error" al confundirlo con un delincuente, y aseguró que él trabajaba para su familia, para el sostén de su mujer y de sus dos hijos.

"Esa noche me llamó y me dijo que iba a hacer un último viaje a un boliche y que se iba a ir a dormir para descansar, y al otro día almorzar en casa. Me llamaron a las tres y media de la madrugada y me avisaron que lo habían baleado y que estaba en el hospital Carrillo, de Ciudadela. Fue todo muy doloroso para mí como madre", recordó.

Según Mariana, el pasajero que iba con su hijo "recibió seis balazos y se salvó de milagro", tras lo cual "estuvo internado en el Hospital Posadas y detenido con custodia, porque las balas eran para él, por causa de presunto ajuste de cuentas por un crimen".

"Todas las balas eran para él, pero mi hijo recibió cuatro tiros que lo hicieron agonizar durante nueve días hasta que el lunes 12 de agosto del año pasado murió. Ahora busco que la Justicia atrape a los otros cuatro prófugos, que son todos parientes del detenido", indicó.

Mariana agregó: "No voy a parar hasta que todos estén presos. Ya no me importa nada porque me mataron a mi hijo y eso me da fuerza a seguir hasta que se haga justicia. La policía sabe bien dónde están y el fiscal también tiene que seguir con la causa y detener a los otros delincuentes porque hay testigos que vieron en el momento de la balacera,"

Por último, la mujer señaló que muchos testigos "tienen miedo de declarar", por temor a represalias.

Brutal desenlace

El 3 de agosto de 2019, Kevin se encontraba en su VW Suran en una de las entradas del barrio Ejército de los Andes, conocido como "Fuerte Apache", donde un pasajero suyo esperaba a otros dos amigos para llevarlos al local bailable Tropi, de General Pacheco, partido de Tigre.

Estaban comiendo un pancho cuando arribaron al lugar dos autos con las luces apagadas y en los que se movilizaban cinco delincuentes, que los atacaron a tiros. Los peritajes establecieron que efectuaron al menos 15 disparos de arma de fuego.

Luego, los investigadores determinaron que, presumiblemente, el ataque iba dirigido al pasajero de Kevin, identificado como Alejandro Rivero, de 19 años.

"Lo que se pudo saber a partir de la investigación es que Rivero habría sido el presunto asesino del hijo de uno de los hombres que atacaron la Suran, que quedó como un colador por los impactos de bala. Rivero quedó detenido tras el testimonio de un testigo y la declaración que hizo Villanueva al entregarse por el asesinato de Strietzel Quiroz", añadió una fuente policial.