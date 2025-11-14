Conmoción en la Untref: un joven amenazó con entrar con una escopeta y matar a estudiantes

Este jueves se vivieron horas de conmoción y miedo en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) luego de que un alumno enviara un mail a varios correos electrónicos de la institución con una grave amenaza: dijo que iba a entrar con una escopeta y matar a estudiantes. La casa de estudios emitió un comunicado este viernes para avisar que se retomaron las actividades académicas (que habían sido suspendidas) y que ya se hizo la denuncia penal para dar cuenta a la Justicia de este episodio, según pudo saber LA NACION.

El mail, cuyo asunto es “este jueves me vengaré de todos en la Untref”, dice: “En este correo les aviso que hoy (por ayer), a cualquier hora, iré a una de las sedes de la universidad para cometer una masacre. Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”.

Además, en el texto afirmó ser un estudiante que fue acosado y humillado desde el inicio [de la carrera]“. Luego, lanzó: “Ustedes pagarán con sangre lo que me hicieron y, cuando termine, iré a los baños para suicidarme”.

El agresor asimismo reivindicó a Anders Behring Breivik, el autor de la masacre de Oslo de 2011, en la que murieron 77 personas. “Me convertiré en el Anders argentino. Sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso”.

Tras eso, aseguró que transmitiría en vivo los asesinatos mediante la red social Discord a la organización 764, un grupo de extrema derecha que ya causó alarma en varios países por incitar jóvenes a que planeen asesinatos en masa, y que -según contó- fue el que le dio las armas. En tanto, dijo que su “manifiesto”, un texto con sus motivos para asesinar a alumnos, podía encontrarse en su usuario de la deep web.

En el correo el agresor adjuntó varias fotos. En una de las imágenes se puede ver una escopeta sobre unas sábanas grises. En paralelo, en una segunda foto, está el presunto autor del correo con otro tipo de pistola en su mano, una campera con el símbolo nazi y su mano derecha sosteniendo el libro El Corán del Diablo, un texto que contiene instrucciones de ritos satánicos, rezos al diablo y prácticas heréticas.

Luego de que el jueves se suspendieran todas las actividades, la universidad informó que reforzó la seguridad. Según pudo saber este medio, esta persona aún no fue identificada.

“La Untref informa que todas sus actividades académicas funcionan con normalidad, y que ante la amenaza recibida, se reforzó la seguridad en todas sus sedes y se hizo la denuncia pertinente. La Untref rechaza de manera absoluta cualquier amenaza dirigida a su comunidad educativa”, dice el comunicado difundido.

De acuerdo con lo que pudo confirmar LA NACION, se inició una causa por “intimidación pública” y tomó intervención el caso la fiscal Silvana Giordano, de la UFI N°1 de San Martín.