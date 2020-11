Picada y choque en General Paz y Avenida del Libertador 00:25

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 14:27

El domingo a la noche, la General Paz fue escenario de un episodio de inseguridad vial que solo por milagro no culminó en una tragedia. Dos autos que corrían una picada y que llegaban a alta velocidad desde la autopista Intendente Cantilo, en dirección al Riachuelo, embistieron a dos vehículos a la altura de la bajada de avenida del Libertador hacia provincia.Una Renault Trafic terminó volcada y una de sus ocupantes, una mujer de 68 años, sigue internada hoy con múltiples fracturas.

En las últimas horas se conoció una filmación hecha por un testigo con un celular. En la grabación se ve a un adolescente, uno de los ocupantes del VW Vento que corría contra un Up!, en el momento en que es retenido por un agente de la Policía de la Ciudad, que le pide que se identifique. En el video, ese chico dice tener 16 años y parece estar bajo los efectos del consumo de sustancias alcohólicas o estupefacientes. Lejos de mostrar vergüenza o arrepentimiento, se mofa de la situación, grita improperios y lanza bravuconadas, totalmente ajeno a las consecuencias de la situación y al destino de las víctimas de su imprudencia.

"¡Te choqué, gato!", grita, mientras mira hacia su derecha, en dirección al lugar donde el VW Up! de la picada quedó prácticamente al borde de caer al vacío sobre la avenida del Libertador, ya que después de dar varios trompos, el auto rompió el guardrail antes de detenerse. No lo advertía, pero en rigor no le hablaba a nadie: los ocupantes de ese vehículo, que tampoco se preocuparon por asistir a las víctimas de su imprudencia criminal, se fueron de la escena antes de que llegara la policía.

El chico detenido, acusado de correr una picada y causar un choque múltiple que pudo transformarse en una tragedia 00:25

Video

El video del celular del testigo dejó en evidencia el desinterés del chico por la situación. Mientras se ríe, se jacta de lo que había causado con sus "16 años" y cuenta casi con orgullo que lo están deteniendo, manda "un saludo para todas las pibas"; luego mira a su derecha, nuevamente, y le dice a una joven: "Lindas piernas, rubia".

Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que el autor de los improperios -identificado solo como M.E.P., por ser menor de edad- y su hermano (con las mismas iniciales) intentaron fugarse y se resistieron al arresto; fruto de esa acción resultó con lesiones y recibió atención del SAME uno de los agentes que intervino en la aprehensión.

La Trafic, destrozada

Los voceros precisaron que en el VW Up! que causó el choque iban dos personas, aún no identificadas, ya que se fugaron. También sufrió los efectos de la colisión un VW Gol, conducido por Alberto Damián Gutiérrez, a quien acompañaban tres personas.

Junto con los hermanos P. iba Esmeralda Demetrio, que sufrió politraumatismos que derivaron en su traslado al hospital Pirovano. Aunque a la policía le dijeron que ella era quien conducía, se sospecha que quien iba al volante era, justamente, M.E.P., el chico que se "vanagloriaba" de lo que había provocado "con solo 16 años".

La peor parte

Las peores consecuencias las sufrieron los pasajeros de la Trafic, que era conducida por Jorge Oscar Di Liborio, de 64 años, y luego de ser embestida desde atrás hizo un medio trompo y volcó. Su esposa, Lidia Ana Di Liborio, de 63, recibió atención médica en el lugar; pero Lidia del Carmen Mendoza, de 68, sufrió graves heridas, incluidas fracturas en el rostro, y fue trasladada al hospital Fernández, y luego derivada al Italiano.

Carolina, su hija, contó a LA NACION: "El domingo a la noche volvían mi mamá, mi papá, mis tíos y mi primo Diego, de 20 años, de tomar unos mates en la zona del Aeroparque. A eso de las 20, mi tío manejaba la camioneta por la General Paz cuando desde atrás le aparecieron un Volkswagen Vento y un Up! que venían corriendo picadas. Embistieron la Trafic, y a mi tío le estalló la cubierta trasera y perdió el control. Se abrieron las puertas y mi mamá comenzó a golpearse con mi papá por todos lados. La camioneta volcó y quedó destruida por completo".

Lidia del Carmen Mendoza, con múltiples fracturas en el rostro, internada en el hospital Italiano

Según relató Carolina, tras el vuelco toda su familia quedó atrapada dentro del vehículo y ni los ocupantes del Up! ni del Vento se acercaron para ver en qué estado se encontraban quienes viajaban en la camioneta siniestrada.

"El conductor del Vento estaba drogado. Ninguno de los dos que manejaban los autos se acercó para ver como estaba mi familia, por lo menos mi mamá, que estaba fuertemente golpeada y no paraba de perder sangre".

Respecto de las edades de los conductores, Carolina afirmó que desconoce la edad del conductor del Up!, pero que el del Vento "tendría 16 años".

Con respecto al estado de salud de sus familiares, Carolina informó, esta tarde: "Mi mamá esta internada en el Hospital Italiano. Está completamente llena de hematomas, tiene fracturados todos los huesos de la nariz, una fractura en el omóplato derecho y le están haciendo una resonancia porque en la tomografía le vieron una lesión dudosa en el cerebro".

La Trafic, destrozada

Carolina agregó que el resto de su familia sufrió golpes: "Mi papá tiene toda la espalda golpeada, con hematomas. Mi tío tiene marcas del tirón del cinturón de seguridad. La peor parte se la llevó mi mamá, que está completamente deformada; debemos esperar el informe de la resonancia magnética y que nos digan si hay que operarla, además de esperar 48 horas por la fractura de la nariz".

La Trafic, destrozada

Conforme a los criterios de Más información