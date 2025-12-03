Piden testigos para esclarecer un choque cerca de Puerto Madero donde murieron dos jóvenes mujeres

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°2, a cargo del fiscal Santiago Vismara, pide la colaboración de testigos para intentar esclarecer un choque donde murieron dos jóvenes mujeres.

Así lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar. El siniestro vial ocurrió la noche del viernes 28 de noviembre pasado en la avenida Huergo, a pocos de metros de la avenida Belgrano, sentido sur, en el límite entre los barrios porteños de Puerto Madero y Monserrat.

“Aquella noche, entre las 21.45 y las 22.15, una camioneta Amarok azul y un auto Citroën C3 gris circulaban por la avenida Huergo sentido al sur, a metros de la avenida Belgrano, en Monserrat, en el límite con el barrio de Puerto Madero, cuando, por razones que aún intentan establecerse, chocaron”, se informó en el citado sitio de noticias

Uno de los autos que protagonizó el trágico choque Fiscales.gob

Como consecuencia del choque murieron dos jóvenes mujeres de 19 y 20 años. Una de las víctimas era la conductora del Citröen C3, dijeron fuentes judiciales.

“Todavía no se pudo determinar si la otra víctima viajaba en el Citröen C3 o era una peatón que pasaba por el lugar en el momento del siniestro”, agregaron los voceros consultados.

El conductor de la camioneta, en un primer momento, fue detenido, pero después fue excarcelado al dictarse la falta de mérito.

“Se solicita a todas aquellas personas que puedan aportar información sobre el hecho, que se comuniquen con la fiscalía por el (011) 7092-6021/2 o por el correo electrónicofiscri2-nac@mpf.gov.ar“, se informó en www.fiscales.gob.ar.