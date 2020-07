"Te mato y me entrego", le dijo a su expareja: le dictaron la prisión preventiva

Los chats, pruebas claves contra el imputado Crédito: Ministerio Público Fiscal porteño

Tenía una orden que le prohibía acercarse al domicilio de su exmujer, pero no le importó. A mitad de la noche entró por la fuerza en la casa, agredió a su expareja, le rompió el botón antipánico y escapó antes de que llegara la policía. "Te lo juro: me meto, te mato y me entrego solo", le había anticipado, en un aterrador mensaje de WhatsApp.

Ahora, el juez penal, contravencional y de faltas porteño Norberto Circo le dictó la prisión preventiva al acusado, de 26 años.

La medida había sido solicitada por la fiscal Verónica Andrade en una audiencia que, por el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), se realizó por videoconferencia.

La audiencia dónde se dictó la prisión preventiva se hizo por videoconferencia Crédito: Ministerio Público Fiscal porteño

El caso, que ocurrió la madrugada del 6 de este mes en Colegiales, fue producto de una de las 2844 denuncias por violencia de género que se radicaron en la ciudad de Buenos Aires desde que se decretó la cuarentena obligatoria como medida para combatir el brote de Covid-19, según estadísticas del Ministerio Público Fiscal porteño.

"El acusado, un hombre de 26 años, ya había sido imputado por violencia de género contra su expareja y madre de su hija, y tenía una prohibición de acercamiento, así como una tobillera electrónica para garantizar la seguridad de su ex y de la menor", explicaron fuentes judiciales.

A pesar de la prohibición de acercamiento, y después de amenazar a su exmujer por medio de WhatsApp, el acusado fue hasta el domicilio de ella e ingresó por la fuerza y la golpeó; como ella llegó a activar el botón antipánico, él lo rompió y huyó antes de que llegara la Policía de la Ciudad.

"La fiscal Andrade solicitó el allanamiento y la detención del imputado argumentando un posible peligro de fuga, entorpecimiento del proceso y la escalada en la violencia desplegada por el acusado hacía su expareja", agregaron las fuentes consultadas.

En el operativo que terminó con la detención del sospechoso participó personal de las comisarías de las Comunas 13C y 12C y de la División de Alarmas de la Policía de la Ciudad.