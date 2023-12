escuchar

La situación para restablecer el servicio de energía eléctrica en San Isidro, tras el temporal que derribó árboles que cortaron los cables de media y alta tensión, se complica con el paso de las horas y es una incógnita cuándo los vecinos afectados podrán tener luz en sus casas.

“Estamos trabajando hace rato y falta mucho. Está complicado. No sabemos todavía exactamente cuanto vamos a demorar, hay problemas entre baja y alta tensión”, sostuvo a LA NACION un operario de Edenor, la empresa que presta el servicio de electricidad, mientras trabajaba, junto con sus compañeros en el barrio Santa Rita, en Boulogne.

Marcelo, otro operario de Edenor, afirmó: “Estamos trabajando sin parar desde que comenzó la tormenta. Rotamos empleados en turnos de 12 horas. No estamos preparados para estos casos, fue extraordinario [el temporal]. Estamos priorizando liberar los cables de media tensión que son los que van a los transformadores. Si eso no está acomodado, el resto no puede funcionar. Estamos a pleno y no vamos a parar, que la gente se quede tranquila”.

La copiosa lluvia de esta mañana complicó los trabajos de Defensa Civil, el personal de la Patrulla Municipal y de Edenor.

“Les pedimos paciencia y solidaridad. Sepan que estamos trabajando para solucionar todos los daños ocasionados cuanto antes”, sostuvo en horas de la madrugada el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter).

Numerosas calles del distrito continúan cerradas al tránsito para que los operarios y empleados municipales puedan trabajar.

El abogado Bernardo Beccar Varela vive sobre la calle Eduardo Costa y Mendeville, cerca de la estación San Isidro del ferrocarril Mitre. El temporal derribó dos postes de luz que tapan la puerta principal y la cochera de su casa.

“Dos postes de luz se derribaron y están en mi puerta. No sé quién tiene que venir. Lo de adentro [por los destrozos] me ocupo yo. Es un peligro. Edenor no estuvo. No te atienden. Defensa Civil tiene mi reclamo. Estaban chispeando los cables. Estamos sin luz y sin Internet. Lo que pasó en esta cuadra fue un desastre. Con los autos no puedo salir. Tengo una rama grande en la puerta del garage. Hay topadoras trabajando. Tienen que venir los de poda de altura”, sostuvo a LA NACION el abogado.

Ayer, antes de que llegara la ayuda oficial, Claudio, un ingeniero de 62 años, comenzó a cortar varios de los añosos árboles que habían caído en su barrio, en San Isidro. Hoy, las cuadrillas de Edenor, Cliba [la empresa encargada de la recolección de residuos), Defensa Civil y otros organismos municipales trabajan a contra reloj para remover los árboles caídos y restablecer el servicio de energía eléctrica.

“Estamos trabajando en equipo con Defensa Civil, patrullando y elevando las notificaciones de puntos peligrosos [les colocan cintas policiales cortando la calle]. Estamos con mucho trabajo. Ya está Edenor trabajando, pero van a demorar. Hay mucho árbol viejo en la zona, muchas casas dañadas. Por suerte no hay gente herida”, dijo a LA NACION un oficial de la Patrulla Municipal mientras recorría las zonas más afectadas por el temporal.

A Ignacio, un vecino del centro de San Isidro, la caída de una rama le perforó el techo de su casa. “Hice el reclamo en Defensa Civil, pero todavía no vinieron. No estaba en la vivienda cuando sucedió el temporal. Se me arruinaron los sillones del living. En la avenida del Libertador hicieron un buen trabajo para liberar la zona. Trabajaron toda noche”, afirmó.

Juan Cruz, un vigilador privado que trabaja en Acassuso, no olvidará jamás el temporal. Por momentos sintió que el viento lo iba a llevar puesto.

“Nunca vi una tormenta así. Pensé que me iba a la estratosfera. No vino nadie acá [a remover los árboles caídos]. Fueron los vecinos los que despejaron la zona”, sostuvo el “garitero”.

Un integrante de la Subsecretaría General de Espacio Público de la Municipalidad de San Isidro explicó que los trabajos comenzaron a las 6. “Dependemos de Cliba. No nos podemos apurar mucho. Hay cables por todos lados. Ayudamos a liberar la calle y que el camión se lleve todos los pedazos de ramas caídas en calles y veredas. Estamos tratando de liberar”, sostuvo.

Ricardo tiene 58 años y vive en el barrio Santa Rita. Ayer, en el peor momento del día, con su motosierra y generador eléctrico, adelantó el trabajo de remoción de ramas y troncos. “Trabajamos todo el día. Ahora estamos expectantes a la espera de que regreso el servicio eléctrico. Los trabajadores de Edenor están restaurando los postes y cables de media tensión”, contó el vecino antes de irse a trabajar.

En la zona del Bajo de San Isidro los vecinos tuvieron suerte. Al mediodía ya había vuelto la luz. “El temporal fue un desafío para el intendente [Lanús asumió la conducción del municipio después de 40 años de gobiernos de Melchor y Gustavo Posse]. No hay nada como verlo en vivo [el temporal]. Por suerte en mi barrio la situación no fue tan grave, solo muchas ramas que volaron”, contó Verónica, una vecina del Bajo.

