Tenía pedido de captura por abuso, fue a ver a Boca y quedó detenido

No se quería perder el primer partido de su amado club en la Copa Sudamericana y no le importó que sobre sus espaldas pesaba una orden de captura por el delito de abuso sexual. Pero M. C. no pudo ver el triunfo de Boca Juniors contra el equipo chileno de O’Higgins. A diferencia del asesino de la exitosa y premiada película El Secreto de sus ojos, él no llegó a la tribuna. Fue detenido por personal de la Policía de la Ciudad cuando estaba por ingresar en la Bombonera.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.

“Al realizarse uno de los controles en el segundo anillo perimetral al estadio, en Juan de Dios Filiberto y Suárez, el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (Sisef) arrojó que sobre M. C. existía un pedido de captura nacional e internacional a requerimiento del Juzgado de Garantías N°6 de La Matanza, a cargo de la jueza Carina Andrijosevich, a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Derivados de Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual N° 1″, se informó en un comunicado de prensa.

La detención estuvo a cargo de personal del Departamento Conductas Ilícitas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad.

“El sospechoso, con domicilio en Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza, está imputado por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y por ser cometido contra una persona menor de 18 años”, se agregó en el citado comunicado.

En el operativo de seguridad también se labraron 150 actas contravencionales. Policía de la Ciudad

Además, en el operativo de seguridad se hicieron 150 actas contravencionales. La mayoría, 116, fueron labradas a simpatizantes que intentaron ingresar en el estadio sin entradas.

Intervino la Unidad de Flagrancia Sur de la Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de la auxiliar fiscal María Florencia Bacciadonne.

“En tanto, los hinchas del equipo chileno fueron controlados en la previa en Puerto Madero, desde donde los efectivos policiales escoltaron a los micros que los llevaron al estadio. Luego del partido, también fueron acompañados para su normal desconcentración”, explicaron fuentes de la Policía de la Ciudad.