El menor detenido acusado de matar a un ciudadano armenio

Gabriel Di Nicola Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2020 • 11:27

Pocos minutos después de la detención de un adolescente acusado de haber matado a un ciudadano armenio durante un intento de robo en el barrio de Retiro, el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, sostuvo que los menores de edad protagonizan este tipo de delitos porque saben que no les pasa nada, que tienen impunidad.

"Este tipo de hechos nos obliga a tener un debate sobre la ley penal juvenil. No puede ser que tengan la impunidad de que no les va a pasar nada y entonces cometen un hecho de tal gravedad, como un homicidio", dijo D'Alessandro a LA NACION.

El sospechoso detenido es un adolescente de 15 años. En su poder se le secuestró un revólver calibre 32, que sería el arma homicida.

La víctima, Dimitri Amiryan, tenía 47 años y residía en la Argentina desde hacía 20 años. Vivía en el barrio de Núñez. Trabajaba como quiropráctico. En el momento en que fue atacada por el delincuente paseaba en bicicleta

Si bien, en un primer momento, se pensó que la víctima había sido atacada por tres delincuentes, D'Alessandro informó que un testigo sostuvo ante el personal policial que el agresor fue uno solo. Pero no se descarta que en el hecho hayan participado otros ladrones.

"Este chico [por el sospechoso] ahora es puesto a disposición de un juez de menores, pero al poco tiempo estará bajo la tutela de los padres y saldrá nuevamente a delinquir. No puedo decir si tiene antecedentes. La ley prohíbe que le den los antecedentes a los menores para no estigmatizarlos. Esta situación no te permite hacer un seguimiento", agregó, después, el funcionario porteño en una entrevista con radio Mitre.

En principio, según explicó D'Alessandro, el momento del ataque del que fue víctima Amiryan no fue captado por ninguna cámara de seguridad instalada en la zona.

"Continuamos con el relevamiento de las cámaras de la zona para determinar si hubo más partícipes del homicidio, pero, en principio, por los dichos de los testigos, habría sido uno el autor del asesinato", dijo el funcionario porteño.

Noticia en desarrollo

Conforme a los criterios de Más información